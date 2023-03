Como reabrir uma aba fechada no Chrome, Firefox, Edge, Opera e Safari

Saber como reabrir uma aba fechada pode ser útil caso o usuário tenha fechado uma página importante por engano. O recurso está presente nos principais navegadores do mercado e pode ser acionado por meio de um atalho no teclado – “Ctrl + Shift + T”, no Windows, mas ele pode variar dependendo do browser. Se você fechou uma página sem querer ou o atalho no teclado não funcionou, confira nas linhas abaixo o tutorial e aprenda como recuperar uma guia fechada no Google Chrome, Mozila Firefox, Opera, Microsoft Edge e Safari.