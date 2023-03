É possível recuperar a senha do Facebook . A rede social permite que os usuários resgatem suas credenciais através de ferramentas nativas, responsáveis por enviar códigos através e-mail, telefone ou permitindo login com uma conta do Google .

Em casos de solicitação de redefinição por e-mail, os usuários também devem ter atenção ao lixo eletrônico ou spam da plataforma, para confirmar o recebimento do conteúdo. Uma boa dica para aumentar a segurança da sua conta é escolher senhas com caracteres que incluam letras, números e pontuação. Além disso, não é aconselhável utilizar as mesmas credenciais de outras redes sociais ou serviços terceiros. Confira recuperar a senha do Facebook.

1 de 5 Tutorial ensina como realizar procedimento para recuperar senha do Facebook — Foto: Luciana Maline/TechTudo Tutorial ensina como realizar procedimento para recuperar senha do Facebook — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Como recuperar senha do Facebook



Passo 1. Para mudar senha do Facebook, entre na página inicial e clique em “Esqueceu sua senha?”;

2 de 5 Após visitar o site do Facebook, clique em "Esqueceu a senha" — Foto: Reprodução/TechTudo Após visitar o site do Facebook, clique em "Esqueceu a senha" — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Informe seu e-mail ou telefone para recuperar a senha do Facebook;

3 de 5 Digite seu e-mail ou telefone celular — Foto: Reprodução/TechTudo Digite seu e-mail ou telefone celular — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 3. Nesta etapa, os usuários têm três opções e podem escolher entre fazer login com uma conta Google, receber um link via e-mail cadastrado na conta do Facebook ou via SMS no número de telefone registrado no perfil.

4 de 5 Selecione entre as opções disponíveis — Foto: Reprodução/TechTudo Selecione entre as opções disponíveis — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 4. Você receberá um código por e-mail ou SMS. No caso do e-mail, é importante checar no spam. Após clicar em "Continuar", você precisará informar esse código para finalizar e mudar a senha do Facebook.

5 de 5 Insira o código recebido por e-mail ou SMS — Foto: Reprodução/TechTudo Insira o código recebido por e-mail ou SMS — Foto: Reprodução/TechTudo

