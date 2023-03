É possível redimensionar imagem no Canva de forma fácil. A plataforma permite mudar o tamanho dos layouts utilizando dimensões de altura e largura fornecidas manualmente pelo usuário, que pode escolher entre quatro medidas diferentes ou ainda usar tamanhos pré-estabelecidos para uso em redes sociais. O recurso está disponível para assinantes do plano Canva Pro, que custa R$ 289,90 ao ano, mas pode ser testado gratuitamente por 30 dias. Confira a seguir como redimensionar imagem no Canva pelo computador.