Como tirar foto da Lua com iPhone

Não é de hoje que os usuários buscam maneiras de tirar foto da Lua com o iPhone . Apesar de a maioria dos modelos da Apple carregar uma câmera de apenas de 12 MP, a fabricante entrega todos os anos melhorias nos sensores e recursos, que ajudam a calibrar cores, entradas de luz, níveis de brilho e contraste, estabilização, entre outros. Ainda que ofereça avanços técnicos a cada geração, a gigante americana segue escorregando. Nas linhas a seguir, confira dicas que contribuem para a busca do registro ideal.

Empresas que fabricam smartphones Android, como Samsung e Xiaomi, têm saído na frente quando o assunto é fotografar o satélite natural da Terra por oferecem principalmente maiores opções de zoom ótico e digital. As versões mais recentes dos celulares da Apple, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max chegaram ao mercado trazendo alcance de zoom ótico de 6x e zoom digital até 15x, mas ainda é preciso alguns truques para conseguir transformar o círculo luminoso em uma foto que faça jus a Lua.

1. Estabilize o iPhone

Em um dia de céu limpo, sem nuvens aparentes, a primeira coisa que deve ser feita é escolher o lugar que quer fotografar a Lua. Para essa primeira etapa é importante contar com a ajuda de um tripé. A estrutura ajudará a manter o iPhone firme, uma vez que ao tentar capturar as imagens a mão livre a possibilidade de tremer é muito maior.

Com o tripé montado em uma superfície plana, basta fazer os outros ajustes de imagem e tentar conseguir um registro fidedigno ao satélite natural. Vale ressaltar que é necessário conseguir tirar a foto sem manejar o aparelho, para a imagem permanecer estática. Como é preciso contar também com o zoom do telefone, quanto menor o movimento, melhor será a qualidade da foto.

2. Capriche no zoom

Outra dica importante na hora de fotografar a Lua é caprichar no zoom. Com o iPhone posicionado, basta fazer o movimento de pinça até o máximo que o celular permitir. Infelizmente, mesmo sendo a etapa principal para tirar fotos do satélite natural da Terra, a qualidade do resultado vai depender e muito do modelo do smartphone da Apple. Nas versões tradicionais do aparelho, mesmo os mais recentes como iPhone 14 e iPhone 14 Plus, o alcance tanto do zoom ótico quanto do digital não são muito altos, alcançando 2x e 5x, respectivamente.

A coisa dá uma melhorada nas versões mais robustas dos aparelhos, a contar a partir do iPhone 13 Pro, mas ainda assim o alcance do zoom permanece atrás de alguns concorrentes com sistema operacional Android. O Galaxy S23 Ultra, por exemplo, modelo mais recente da sul-coreana, traz um zoom ótico de 10x e digital de até 100x, o que ajuda bastante na hora de capturar imagens do corpo celeste.

3. Brilho e exposição

Uma vez que o zoom chegue ao máximo, clique na posição da Lua na tela do aparelho para focar na imagem. Toque no símbolo de sol (ao lado do quadrado de foco) e vá descendo para tirar o brilho incandescente do corpo celeste.

Mais uma vez a Apple não oferece muitas ferramentas profissionais que mexem na ISO ou no obturador da câmera separadamente, mas permite ajustar a exposição da imagem. Para quem não está familiarizado com o termo, a exposição está relacionada com a quantidade de luz que chega ao sensor da câmera.

Outro ajuste que deve ajudar é a ativação do Modo Noturno e o HDR inteligente. Ambos usam de inteligência artificial para dar mais nitidez as imagens.

4. Truque de vídeo

Na internet circulam alguns vídeos com uma dica inusitada para tirar fotos boas da Lua usando um iPhone. Basicamente, as instruções sugerem que o usuário abra a câmera nativa do aparelho, coloque no modo vídeo, mude a resolução para 4K a 60 FPS, dê o máximo de zoom permitido pelo smartphone e comece a gravar. Faz-se necessário a ajuda do tripé para estabilizar a imagem, além do toque na tela para diminuir o brilho ao redor do satélite.

Feito isso, a imagem ficará mais nítida (mas é melhor não criar grades expectativas) e poderá ser capturada arrastando o botão de gravar para o lado direito ou tocando no ícone em forma de bola branca que fica pela tela. O resultado obtido pelo TechTudo com um iPhone 14 está longe do satisfatório. É provável que funcione melhor nos aparelhos das linhas Pro e Pro Max.

5. Use aplicativos profissionais

Por fim, aplicativos de fotos profissionais – como o Adobe Lightroom – podem ser a ajuda final na hora de tirar aquela foto digna de satélite. Além de conseguirem usar o processamento do iPhone para capturar uma imagem com qualidade, muitos deles ainda permitem que o usuário edite a foto na própria ferramenta. O resultado não sai tão espontâneo, mas garante a qualidade final da foto.

