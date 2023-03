Como tirar vírus do celular

Outro problema é que os vírus prejudicam o uso dos aparelhos, causando lentidão e alto consumo de bateria. Para solucionar essas questões, o TechTudo reuniu um guia completo sobre como remover vírus do celular e como evitar ser contaminado. A lista também dá dicas de antivírus. Confira nas linhas a seguir.

Como remover vírus em um celular Android

O usuário precisa tomar alguns cuidados com o dispositivo para que não seja infectado por algum dos malwares. Operações manuais podem funcionar como ações preventivas para impedir a entrada de vírus, e devem ser realizadas no dia a dia dos donos dos aparelhos.

Com o uso diário do celular, as pessoas não percebem alguns sinais comuns associados aos vírus, como a presença de ícones estranhos, erros em aplicativos e recursos do próprio aparelho, além de arquivos corrompidos. Confira tudo que o guia traz a seguir:

Quais são os principais vírus de celular? Como "pega" vírus no celular? Como identificar se meu celular está contaminado? Quais são os riscos de ter vírus no celular? Como remover vírus no iPhone Como remover vírus no Android Como evitar pegar vírus no celular

Quais são os principais vírus de celular?

Os vírus são um tipo de malware que se espalha por todo o sistema operacional do dispositivo. Dentro dos tipos de vírus, que são softwares maliciosos, há os principais que atingem celulares, como o Spyware, Adware, Trojan e Phishing.

O Spyware, por exemplo, fica escondido em apps e age para roubar dados e repassá-los para terceiros. Ele é conhecido, inclusive, por instalar o vírus Trojan, que é encontrado principalmente em aplicativos e pode roubar dados bancários e informações pessoais, com total controle do celular. Ele funciona por meio do rastreamento da atividade de navegação, o que afeta o desempenho do telefone.

Por outro lado, o Adware costuma exibir anúncios publicitários pop-up e em banner no dispositivo. Saiba como tirar anúncio que aparece na tela do celular e se livrar de adwares. Caso clique em um desses anúncios, o adware pode monitorar o comportamento do usuário e acessar suas informações pessoais. Já o Phishing é um tipo de vírus responsável pelo compartilhamento de informações pessoais, como número e senhas de cartões de crédito.

Como "pega" vírus no celular?

Os smartphones podem ser facilmente contaminados com vírus a depender de certas atitudes tomadas pelos usuários. Algumas delas são abrir links desconhecidos quando enviados, por exemplo, por e-mail ou SMS, baixar apps contaminados, visitar sites suspeitos e não ter nenhum aplicativo de antivírus instalado e atualizado, clicar em anúncios suspeitos e fazer download de malware para o dispositivo.

Outras maneiras comuns de pegar vírus no celular são por meio do acesso a aplicativos que não são disponibilizados diretamente na App Store( loja oficial da Apple) ou Google Play Store ou conectar-se a redes de internet Wi-Fi públicas não seguras. Os sistemas operacionais também devem sempre estar atualizados. Senhas diferentes ajudam na segurança e impedem que golpistas acessem suas redes sociais, caso sejam hackeadas.

Como identificar se meu celular está contaminado?

Alguns sinais ajudam na identificação da presença de malwares no celular. Entre eles, a presença de anúncios pop-up estranhos que surgem no dispositivo e que precisam ser fechados com muita frequência, travamentos excessivos e um elevado consumo de bateria, ou o superaquecimento do dispositivo causado pela necessidade de realizar um trabalho adicional por conta de malwares.

Alguns deles se aproveitam de publicidades, logo, a lentidão e a verificação do uso de dados excessivos são indícios de vírus no celular. Outros possíveis sinais são erros em apps, arquivos do dispositivo que aparecem corrompidos, ativação e desativação automática de recursos, como acontece no caso da rede Wi-Fi.

Quais são os riscos de ter vírus no celular?

Caso o celular seja infectado por um vírus, diversos riscos podem estar envolvidos. Malwares podem prejudicar não só o uso do dispositivo, mas comprometer informações pessoais e financeiras. Os dispositivos Android são os mais vulneráveis por permitirem o acesso a aplicativos de terceiros, que não podem ser encontrados na Google Play Store.

Chamados de "APK", esses softwares podem não ser seguros e conter códigos e arquivos maliciosos que roubam dados pessoais, além de ter controle externo sobre as funções do aparelho. Isso permite que hackers tenham acesso livre a senhas de dispositivos, à galeria de imagens e arquivos na nuvem, que, com frequência, possuem dados sensíveis dos usuários.

Como remover vírus no iPhone (iOS)

A entrada de vírus em dispositivos com sistema operacional iOS é mais difícil, por ser uma plataforma que tem controle total sobre o hardware e software da marca e possuir ainda recursos de segurança integrados para evitar a ação de malwares. No entanto, a presença deles pode ocorrer.

Os usuários do sistema da Apple devem ter atenção especial aos ataques de Phishings, que são os mais recorrentes. Eles utilizam a estratégia de envio de anúncios falsos para que seja realizado o download de softwares adicionais a fim de corrigir problemas, mas que, na verdade, são softwares maliciosos.

Uma das maneiras mais práticas de remover vírus no iPhone é reiniciar o aparelho, segurando o botão de liga/desliga e deslizando para desligar. Aprenda como reiniciar o iPhone neste tutorial. Depois disso, pressione novamente o botão para reiniciar.

O usuário também pode realizar o update do software, dentro de “Configurações”, já que as atualizações do iOS geralmente incluem correções de segurança. Muitos malwares dependem de versões desatualizadas da plataforma para operarem.

Limpar o histórico e dados de sites também pode ajudar a eliminar vírus. A opção pode ser feita por meio do “Safari”, nas configurações. Confira como limpar histórico de navegação do iPhone (iOS). Remover apps suspeitos e desconhecidos também é uma ação importante a ser realizada.

Além disso, caso nenhuma das opções resolva o problema, o usuário pode restaurar o telefone a partir de um backup anterior, livre de malware. Outra alternativa é a restauração das configurações de fábrica. Para isso, clique em “Ajustes” > "Geral" > “Redefinir” > “Apagar Conteúdo e Ajustes”. Nesta última opção, é preciso fazer backup dos arquivos antes. Saiba como restaurar as configurações de fábrica do iPhone em detalhes no tutorial.

Como remover vírus no Android

Os usuários do sistema operacional Android, por outro lado, correm mais risco de ter vírus em seus dispositivos. Isso porque o Google oferece maior liberdade de uso do que a Apple aos dispositivos iOS. Além disso, muitas pessoas não mantêm o celular com a atualização de segurança mais recente. O Google não consegue garantir que o update esteja disponível diante das exigências dos fabricantes de celulares, que personalizam o sistema operacional com frequência.

Para remover o vírus no Android, instale um antivírus e, ao abrir, selecione a opção de varredura para remover o vírus do celular. Confira a lista com os melhores antivírus para celulares Android. Com o processo concluído, selecione “Remover todas possíveis ameaças” ou “Remover All”. Existem ferramentas gratuitas que fornecem uma verificação de antivírus, como o Avast.

Outras ações também podem ser realizadas. Uma delas é colocar o telefone em modo de segurança. Para isso, mantenha o botão de liga/desliga pressionado e selecione a opção de reiniciar o aparelho no modo de segurança, com o objetivo de interromper a execução de todos apps suspeitos de terceiros.

Assim como no sistema operacional iOS, também é possível encontrar e remover aplicativos maliciosos dentro do gerenciamento de apps nas configurações do celular. Neste momento, revise todos os apps instalados e aqueles suspeitos ou desconhecidos. O usuário poderá desinstalá-los. Em seguida, reinicie o aparelho.

Como evitar pegar vírus no celular

Verificações de segurança são importantes para impedir a entrada de vírus no celular, e devem ser feitas sempre que houver algum indício de problema. No entanto, um antivírus é um importante recurso para evitar ataques de malwares.

Outras ações são importantes para evitar os vírus, como, por exemplo, a de verificar as permissões solicitadas por aplicativos no momento do download, assim como os termos de uso e condições do app antes de conceder a permissão.

Isso evita que aplicativos maliciosos tenham acesso a informações sensíveis dos usuários, que podem ser usadas para cometer cibercrimes. Além disso, é preciso verificar a autenticidade de mensagens de textos enviadas por meio de e-mail ou SMS por contatos desconhecidos que contenham links suspeitos, pois elas podem ser usadas para ter acesso a mensagens privadas. Por fim, aceitar solicitações de amizade ou mensagens enviadas de pessoas desconhecidas pelas redes sociais também devem ser evitadas.

