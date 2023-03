Como transcrever áudio do WhatsApp sem baixar aplicativos

Transcrever áudios do WhatsApp é possível usando o Vira Texto, chatbot disponível para Android e iPhone (iOS), que converte mensagens de voz em texto de maneira automática. O processo é simples e pode ser feito salvando um número na agenda do seu celular e, em seguida, iniciando uma interação com o bot pelo mensageiro. A ferramenta funciona para áudios enviados pelo usuário ou por terceiros, basta encaminhar a mensagem para a conversa. No tutorial a seguir, veja como usar o Vira Texto. O passo a passo foi desenvolvido em um dispositivo Android, mas vale para iPhone também.