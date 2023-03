Como usar o Bing com ChatGPT pelo celular

Passo 1. Baixe o aplicativo do Bing na App Store (iPhone) ou Google Play Store. Em seguida, abra-o pelo ícone do app ou pelo widget. Com ele aberto, toque no símbolo do navegador, na parte inferior da tela. Em seguida, será aberta uma tela com felicitações de boas-vindas ao novo Bing. Você precisará escolher entre o estilo criativo, que cria respostas mais originais; o equilibrado, que responde de forma mais razoável, com pouca interferência opinativa; e o amplificado, que dá respostas estritamente factuais e concisas;