Como usar o GarticBOT no Discord

Jogar Gartic com amigos é um procedimento possível através do Discord, plataforma de comunicação para PC e celulares Android e iPhone (iOS). Para isso, basta adicionar o bot do game ao servidor do aplicativo, tanto via computador ou dispositivo móvel, e começar a jogatina. Vale dizer que essa versão é mais prática do que a do site, uma vez que os players não precisam desenhar, apenas tentar adivinhar as respostas. Outra vantagem é que, durante a jogatina, também dá para conversar em um canal de voz.