Como usar o Kindle: 8 dicas essenciais para o aparelho da Amazon

O Kindle é um dos principais e-readers do mercado brasileiro. O aparelho da Amazon permite ler livros, outros documentos, revistas e quadrinhos de maneira digital. Apesar de ser um dispositivo simples e com uso intuitivo, alguns usuários podem ter dúvidas quanto às funcionalidades. Para auxiliar no uso do aparelho, preparamos uma lista com oito dicas essenciais para auxiliar quem acabou de adquirir o dispositivo ou planeja comprar um.

O e-reader da Amazon é dividido em três modelos: Kindle, Kindle Paperwhite e Kindle Oasis. Os passos abaixo foram realizados com o auxílio de um Kindle de décima geração. O modelo básico está em sua 11ª geração e é vendido a R$ 499. O modelo Paperwhite sai por a partir de R$ 799. Já o Oasis é visto por R$ 1.349.

1. Como ligar e carregar o Kindle

O Kindle possui apenas um botão físico e uma porta USB, o que facilita o seu manuseio.

Passo 1. Aperte o botão físico localizado na parte inferior no canto direito. Ao lado da conexão micro USB de carregamento de transferência de dados.

Passo 2. Para carregar o Kindle, conecte o cabo micro USB (ou em outro formato) na porta. É possível recarregar a bateria ao ligá-lo no computador ou numa tomada.

2. Como colocar livros no Kindle

É possível colocar livros no Kindle direto da loja da Amazon, com opções de leitura gratuitas ou pagas, e também em versões PDF. Abaixo, ensinamos o passo a passo para baixar livros no Kindle de graça. O mesmo processo é válido para as opções pagas no e-reader.

Passo 1. Ligue o Kindle e, na página inicial, clique no ícone de loja, que é um carrinho de compras localizado na parte superior à direita.

Passo 2. Clique no ícone de três bolinhas, no canto superior direito. Na aba que abrir, toque em "eBooks Gratuitos";

Passo 3. Role a página para encontrar um livro de seu interesse. Outra alternativa é usar a ferramenta de busca para pesquisar pelo título.

Passo 4. Após o escolher o livro, toque em “Comprar gratuitamente” para fazer o download.

Passo 5. O título deve aparece na tela inicial do seu Kindle automaticamente. Você ainda pode escolher entre "Ler agora" ou "Continuar Comprando", caso queira buscar mais livros gratuitos.

3. Enviar arquivos para o Kindle

Já para transferir arquivos PDFs para o Kindle é necessário conectar o e-reader a um computador através do cabo de dados. No exemplo a seguir, foi usado um texto de domínio público, que foi previamente baixado da internet e posto na área de trabalho com o intuito de facilitar o processo.

Passo 1. Na área de trabalho do Windows, acesse o menu “Iniciar” e abra a pasta “Documentos”.

Passo 2. Uma janela será aberta. Na lista ao lado esquerdo, busque pela pasta do seu Kindle, que deve estar conectado ao computador. Já no lado direito, selecione a pasta "documents".

Passo 3. Dentro da pasta "documents" estão os arquivos do Kindle. Para adicionar o arquivo PDF, basta arrastá-lo até o interior da pasta ou copiar e colar. Ao terminar, desconecte o leitor do computador e você verá o arquivo listado no menu do seu Kindle.

4. Como fazer anotações em livros

É possível realizar anotações em seus livros favoritos para marcar trechos importantes. Além disso, pela aba de índice é possível acessar tudo o que foi anotado. Confira os passos abaixo de como realizar o processo.

Passo 1. Com um ebook aberto, selecione a frase ou palavra referente à anotação.

Passo 2. Selecione a opção “Nota” na janela que irá abrir.

Passo 3. Será exibida uma nova janela, na qual você pode incluir a sua anotação.

Passo 4. Para acessar as anotações, clique no topo da tela e selecione a opção de índice, o segundo ícone da lista.

Passo 5. Após abrir o menu , clique na opção “Notas e destaques” e selecione a anotação escolhida.

5. Como colocar senha

Para garantir segurança e privacidade ao conteúdo do seu Kindle, é possível adicionar uma senha que protege o aparelho do acesso de terceiros.

Passo 1. Abra as configurações na tela inicial do Kindle.

Passo 2. Selecione “Opções do dispositivo”.

Passo 3. Clique em “Senha do dispositivo”.

Passo 4. Feito isso, crie uma senha numérica e aperte em “OK”.

6. Como traduzir palavras

O Kindle conta com um tradutor que permite ao leitor traduzir palavras e frases do português para a língua desejada, e vice-versa.

Passo 1. Com o livro aberto, selecione a palavra ou frase que deseja traduzir.

Passo 2. Será aberta uma nova janela. É necessário clicar nos três pontinhos que aparecem.

Passo 3. Selecione a seção “tradução”.

Passo 4. Veja a tradução na nova janela.

7. Como colocar a capa do livro como protetor de tela do Kindle

Para deixar o seu Kindle com um toque especial, é possível selecionar a capa do livro que está lendo para servir como protetor de tela.

Passo 1. Abra configurações na página inicial do Kindle.

Passo 2. Vá até “Opções do dispositivo”.

Passo 3. Clique em “Mostrar capa”. O Kindle irá selecionar como capa o livro que está em leitura atualmente.

8. Como tirar print no Kindle

Passo 1. Toque nos cantos superior direito e inferior esquerdo com os dedos ao mesmo tempo para tirar o print da tela. Também é possível realizar o procedimento tocando nos cantos superior esquerdo e inferior direito. A tela piscará quando o print for feito. Confira na imagem em quais regiões tocar com os dedos.

Passo 2. Para acessar o print, conecte o Kindle no computador e abra a pasta de arquivos. A captura de tela estará com o nome de "screenshot...".

