O uTorrent , software de compartilhamento de arquivos, pode ser usado para baixar filmes e músicas por meio de seu aplicativo em celulares Android , no PC e notebook graças a seu cliente e até mesmo pelos navegadores. A ferramenta conta com recursos que ajudam a buscar e iniciar download de arquivos torrents, além de fornecer informações sobre os downloads, como velocidade, tamanho do arquivo e tempo estimado. O programa é grátis e pode ser adquirido pelo site oficial ou da Google Play Store .

Antes de utilizar o uTorrent, é recomendado o uso de um antivírus no PC e no celular. Os arquivos torrents são compartilhados livremente na Internet entre as pessoas. Por conta disso, é possível que muitos estejam contaminados com malwares que podem danificar seu dispositivo. A seguir, acompanhe este passo a passo produzido pelo TechTudo de como baixar e usar o uTorrent em diferentes plataformas.

Como usar o uTorrent no PC, celular e na versão web pelo navegador

1. Como usar o uTorrent no PC ou notebook

Passo 1. Baixe e instale o cliente do uTorrent no PC. Após a instalação, clique sobre o ícone do programa para abri-lo e selecione a opção "Torrentes" para baixar um arquivo. Em seguida, clique no botão "+" (Adicionar Torrente) para buscar o arquivo no seu computador;

Dashboard do uTorrent

Passo 2. Selecione o arquivo torrent que deseja baixar e clique em "Abrir";

Abrindo arquivo torrent no uTorrent

Passo 3. Determine a pasta onde o arquivo será baixado, confira o nome do ficheiro e verifique se todo o conteúdo que deve ser instalado foi selecionado. Caso esteja tudo correto, clique em "Ok";

Cheque todas as informações sobre o arquivo torrent antes de iniciar o download no uTorrent

Passo 4. Feito isso, o arquivo será baixado na pasta indicada pelo usuário. No dashboard do uTorrent, é possível ver informações como nome e tamanho do arquivo, além do estado e velocidade do download. Na parte inferior da tela, constam outras informações, como a porcentagem do download e o tamanho total do arquivo;

Dashborad do uTorrent fornece informações completas dos arquivos baixados

Passo 5. Assim que o download for concluído, você pode abrir o arquivo clicando sobre ele com o botão direito e selecionando "Abrir";

Abrindo arquivos baixados diretamente pelo uTorrent

Passo 6. Usando os botões indicados na imagem abaixo, é possível baixar torrents via links, criar um novo arquivo torrent, remover algum arquivo torrent do dashboard, iniciar e parar downloads. Além disso, caso você não identifique determinado arquivo no dashboard, é possível utilizar a barra de pesquisas para buscá-lo;

Recursos auxiliares presentes no dashboard do uTorrent

Passo 7. De volta ao menu lateral, ao clicar no símbolo de mais (+) ao lado do grupo "Torrentes", o uTorrent exibe diferentes filtros para buscar pelos arquivos baixados. É possível filtrar por arquivos na fila para download, em progresso e concluídos. As opções "Ativos" e "Inativos" possuem funções semelhantes, mas a primeira remete a arquivos que estão na fila ou em processo de download, enquanto o filtro seguinte remete aos processos já concluídos;

Diferentes filtros fornecidos pelo uTorrent

2. Como usar o uTorrent no celular Android

Passo 1. Faça download do aplicativo do uTorrent, disponível na Google Play Store para dispositivos Android. Após a instalação, abra o app e toque em "Iniciar uma pesquisa" para buscar no Google pelo arquivo torrent que deseja baixar;

Use a barra de pesquisas do app do uTorrent para buscar arquivos

Passo 2. Feito isso, identifique um site que forneça o arquivo torrent que procura e toque para iniciar o download. O arquivo é enviado diretamente para o aplicativo do uTorrent e baixado automaticamente.

Arquivo sendo baixado no aplicativo do uTorrent para Android

É importante atentar para o fato de que, ao pesquisar por um arquivo no aplicativo do uTorrent, o app direciona a busca para resultados no Google sem, no entanto, atestar a segurança dos sites que aparecem nos resultados. Por isso, é recomendado ter um antivírus instalado no celular e baixar arquivos apenas de sites confiáveis.

3. Como usar o uTorrent web pelo navegador

Passo 1. Baixe e instale a versão web do uTorrent. Após concluir a instalação, clique sobre o ícone do uTorrent online para ser direcionado para o dashboard da versão para navegadores do software. Em seguida, vá em "uTorrent Web Tutorial" para aprender a utilizar a ferramenta;

Confira o tutorial do uTorrent Web

Passo 2. Na opção "Torrents", no meu lateral, o usuário tem acesso a arquivos já baixados ou que estão em processo de download;

Aba de torrents, presente no menu lateral do uTorrent Web

Passo 3. Na opção "Speed", também no menu lateral, é possível conferir a velocidade dos downloads e dos uploads;

Aba "Speed" informa a velocidade das operações realizadas no uTorrent Web

Passo 4. É possível pesquisar por arquivos torrent no Google usando a barra de pesquisas do uTorrent. Caso já possua o arquivo no computador, clique em "Click to Add" para iniciar o download;

Barra de pesquisa do uTorrent Web e botão "Click to add" em destaque

Passo 5. Busque no seu computador o arquivo torrent que deseja baixar e clique em "Abrir";

Abrindo o arquivo torrent no uTorrent Web

Passo 6. Cheque se as informações e o local de download estão corretos e, em seguida, clique em "Add";

uTorrent Web permite que o usuário determine o local onde o arquivo será baixado

Passo 7. Feito isso, o download será iniciado. Você pode conferir informações como a velocidade do download, tamanho e tempo estimado até o final do processo;

uTorrent Web fornece informações em tempo real acerca dos downloads realizados

Passo 8. Para abrir o arquivo baixado, clique sobre a opção "Show Folder" para ir até a pasta onde o download foi realizado;

Botão em destaque no uTorrent Web permite identificar mais rapidamente o local dos downloads

Passo 9. Após isso, basta dar um clique direito sobre o arquivo e selecionar "Abrir";

Abrindo o arquivo baixado pelo uTorrent Web

Pronto! Agora você sabe como usar o uTorrent no PC, web e celular. Aproveite as dicas para baixar músicas, filmes e outros arquivos de forma mais prática.

