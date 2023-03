Como usar o Wi-Fi Map para descobrir senha de Internet pelo celular

É possível descobrir a senha de redes Wi-Fi pelo celular usando o aplicativo Wi-Fi Map, disponível para Android e iPhone (iOS). A plataforma é grátis e funciona mapeando os pontos de conexão nas redondezas, por meio da localização do seu dispositivo. Além de apresentar os locais com acesso aberto, o app também exibe o código de conexões protegidas – depois disso, basta inserir a senha fornecida pelo aplicativo na seção “Rede e Internet” do seu smartphone.