Como usar o YouTube em segundo plano de forma gratuita

É possível deixar o YouTube rodando em segundo plano sem assinar o YouTube Premium, versão paga do aplicativo. Isso porque, na mais nova atualização do Vivaldi, navegador disponível para Android, é possível ativar o modo picture-in-picture do Youtube de forma gratuita. Assim, você pode minimizar um vídeo em reprodução e continuar ouvindo-o, da mesma forma como ocorre na versão paga do app. A função pode ser encontrada na versão 5.7, mas não é habilitada por padrão. Vale lembrar que é possível que o YouTube desative esse recurso no navegador daqui algum tempo. Nas próximas linhas, veja como fazer para utilizar o truque e rodar a plataforma em segundo plano.