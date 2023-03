É possível usar um papel de parede que muda sozinho no Android através do aplicativo Planos de Fundo. O app, criado pelo Google, atualiza diariamente em celulares ou tablets do Android o papel de parede (wallpaper), mudando o visual do dispositivo. Veja como usar papel de parede que muda sozinho no Android diariamente sem precisar mexer nas configurações do smartphone ou tablet.