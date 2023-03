Como ver posts no Instagram sem ter uma conta na rede social

É possível ver posts no Instagram sem ter uma conta na rede social com a ajuda do site IG Anony. A página gratuita pode ser acessada pelo navegador do celular Android e iPhone (iOS) e permite abrir fotos, vídeos, Stories e destaques sem que o perfil do usuário apareça na lista de visualizadores daquele conteúdo. A ferramenta funciona com qualquer perfil público do app e ainda permite baixar os arquivos para a galeria do celular. Confira, a seguir, como ver posts anonimamente no Instagram sem ter uma conta na rede.