Dia do Consumidor 2023: como encontrar cupons de desconto na Amazon

A Amazon tem uma página de cupons de desconto que pode ser muito útil no Dia do Consumidor 2023, celebrado nesta quarta-feira (15). O e-commerce oferece códigos que barateiam diferentes produtos, desde eletrônicos e livros até roupas e itens de beleza e cuidados pessoais. Além dos cupons tradicionais disponíveis no site, a Amazon ainda fornece códigos especiais para o Dia do Consumidor, direcionados a usuários que nunca fizeram uma compra pelo aplicativo Amazon Shopping, disponível para Android e iPhone (iOS) — essas promoções, contudo, só podem ser resgatadas pelo app. A seguir, veja como encontrar cupons da Amazon para o Dia do Consumidor 2023.