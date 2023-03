Diablo 4: como usar o build calculator para mandar bem no jogo

Passo 4. É possível chegar no Codex of Power ou em qualquer parte do Diablo IV Build Calculator indo na parte inferior da tela, ao apertar na seta onde está escrito "Basic" e, depois, em "Codex of Power". O mesmo processo pode usar usado para acessar outras áreas. É interessante observar essa parte do portal e prestar atenção nas demais opções, como "Reset", para começar tudo do zero, "Save", para salvar sua build, e a opção para mudar a classe.