Dicionário de acordes do Cifra Club: veja como identificar posições

É possível identificar e aprender novas posições no violão por meio do Dicionário de Acordes do Cifra Club. A plataforma online de compartilhamento de cifras e tablaturas possui uma página interativa na qual é possível definir as notas manualmente e ver, ao final, as possíveis nomenclaturas de acordes que elas produzem. Ainda é possível arrastar o visor pelo braço do violão para identificar os sons da parte mais aguda do instrumento. Outra função da ferramenta é digitar o nome do acorde para ver as posições correspondentes no violão, no teclado ou no cavaco. A seguir, veja como utilizar o Dicionário de Acordes do Cifra Club.