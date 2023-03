Discord: como recuperar senha de conta para fazer login

👉 Som baixo no Discord; como resolver? Descubra no Fórum do TechTudo

Passo 1. Acesse a página inicial do Discord e, depois, toque no botão "Login" ou "Entrar", localizado no canto superior direito. O procedimento é basicamente o mesmo no site (https://discord.com), no aplicativo para desktop e no app mobile para Android e iPhone (iOS);