Posso jogar o beta de Counter-Strike 2 (CS2)? Como ver se você tem acesso

Counter-Strike 2 (CS2) foi anunciado oficialmente pela produtora Valve nesta quarta-feira (22) para PC ( Steam ) com um período de testes beta aberto para certos jogadores. Infelizmente não é possível se inscrever para participar do processo, já que a própria produtora está escolhendo usuários com base no que o time de desenvolvimento precisa.

Usuários que foram escolhidos recebem a notificação no menu principal de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), onde podem então se registrar na fase de testes limitada e fazer download. Counter-Strike 2 (CS2) tem lançamento planejado para o verão norte-americano de 2023, entre junho e setembro.

Segundo a conta oficial de Twitter de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), usuários estão sendo escolhidos com base em vários critérios. Entre eles quanto tempo jogaram recentemente em servidores oficiais da Valve, fator de confiança do usuário e qual o estado de sua conta do Steam.

Obviamente, jogadores banidos da loja digital Steam não podem participar da fase de testes. Segundo a desenvolvedora, mais jogadores serão adicionados à fase beta com o passar do tempo, basta continuar jogando o game e checando se a notificação chegou.

A revelação de Counter-Strike 2 (CS2) foi realizada por meio de um série de vídeos da Valve no YouTube e em redes sociais na qual foram detalhadas atualizações visuais de mapas, anunciadas novas fases refeitas do zero e mudanças na jogabilidade como online mais preciso e fumaça volumétrica 3D para granadas. A nova arquitetura online chamada "sub-tick" atualiza movimento e disparos independente do ciclo de checagem do servidor, chamado de "tick", permitindo maior precisão nos confrontos.

Cuidado com golpes

A Valve já afirmou que a única forma de receber acesso a Counter-Strike 2 (CS2) é através de sua própria seleção no Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). No entanto, pouco após o anúncio de revelação do game já é possível ver várias postagem de usuários em redes sociais como o Twitter que afirmam que alguém pode conseguir um código para garantir acesso à fase de testes do jogo. Desconfie e evite seguir instruções de terceiros ou fazer downloads fora do Steam que prometam acesso ao jogo.

