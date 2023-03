Flamengo x Vasco ao vivo: onde assistir à semifinal do Cariocão online

Flamengo e Vasco se enfrentam, às 21h10 (horário de Brasília) desta segunda-feira (13), no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca 2023. Disputada no estádio do Maracanã, a partida será transmitida ao vivo na TV Bandeirantes. Os torcedores podem acompanhar o sinal aberto da emissora online e de graça pelo site ou pelo aplicativo BandPlay, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). No último duelo entre os dois times, o Vasco levou a melhor e ganhou por 1 a 0, com gol de Puma Rodríguez. Veja, no tutorial abaixo, como assistir ao confronto entre Flamengo e Vasco pela primeira partida da semifinal do Cariocão 2023 na Band ao vivo.