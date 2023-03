Forebears: como usar site para saber quantas pessoas têm seu sobrenome

O site britânico Forebears permite descobrir detalhes e histórias sobre o seu sobrenome. A plataforma online possui um banco de dados sobre nomes de família e árvores genealógicas de todo o mundo, além de rankings e mapas interativos. Com uma rápida pesquisa no site, é possível consultar informações detalhadas sobre o seu sobrenome, tais como a origem, a quantidade de pessoas que o compartilham ao redor do planeta, onde ele é mais popular e até mesmo sua pronúncia em diferentes línguas.

O Forebears é alimentado com informações presentes em bancos de dados como o do Internet Archive, FamilySearch e The National Archive of Ireland e pode fornecer informações sobre nomes do mundo inteiro, apesar de seu banco de dados contar com mais informações de registros públicos do Reino Unido. A seguir, veja como saber quantas pessoas têm seu sobrenome com o Forebears.

1 de 11 Site permite descobrir quantas pessoas no mundo têm o seu sobrenome; veja como usar o Forebears — Foto: Reprodução/Unsplash/Rajiv Perera Site permite descobrir quantas pessoas no mundo têm o seu sobrenome; veja como usar o Forebears — Foto: Reprodução/Unsplash/Rajiv Perera

📝 Desativar o compartilhamento familiar do Google exclui minha conta pessoal? Responda no Fórum do TechTudo

Como descobrir quantas pessoas têm o seu sobrenome com o site Forebears

Passo 1. Acesse o site do Forebears (https://forebears.io/) e clique na bandeira presente na parte superior da tela para mudar o idioma para português (PT);

2 de 11 Forebears oferece diferentes opções de idiomas — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Forebears oferece diferentes opções de idiomas — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Digite seu sobrenome na barra de pesquisa e clique em "Procurar”;

3 de 11 Busca pelo sobrenome "Pereira" na barra de pesquisa do Forebears — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Busca pelo sobrenome "Pereira" na barra de pesquisa do Forebears — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Na próxima página, clique na opção que corresponde ao seu nome junto da palavra “Surname”, que significa "sobrenome" em inglês;

4 de 11 Primeiro resultado fornecido pelo Forebears em destaque — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Primeiro resultado fornecido pelo Forebears em destaque — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. Logo à esquerda da página, o site informa qual é a posição do sobrenome em um ranking de popularidade mundial. No bloco abaixo, é possível ver a quantidade de pessoas que o possuem e os países onde o sobrenome é mais comum. No centro, o site fornece um resumo sobre a história do nome e, caso o usuário queira ler informações mais detalhadas, deve clicar na opção “Leia mais sobre este sobrenome”;

5 de 11 Forebears fornece diversas informações e histórias sobre os sobrenomes pesquisados — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Forebears fornece diversas informações e histórias sobre os sobrenomes pesquisados — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 5. Ao descer um pouco a página, o site fornece um mapa que mostra a distribuição do sobrenome informado. Caso queira ver as estatísticas do nome em algum país em específico, basta passar o mouse por cima dele. Feito isso, um quadro de informações surgirá no canto superior direito do mapa;

6 de 11 Mapa fornecido pelo Forebears com as principais estatísticas do sobrenome consultado — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Mapa fornecido pelo Forebears com as principais estatísticas do sobrenome consultado — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 6. Existem alguns filtros logo abaixo do mapa que podem ajudar a analisá-lo de forma mais aprofundada. Ao clicar sobre o primeiro filtro, é possível determinar um país específico para a consulta. O segundo filtro ainda altera o modo de exibição para regiões, sub-regiões ou distritos;

7 de 11 Diferentes filtros facilitam a visualização do mapa-múndi do Forebears — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Diferentes filtros facilitam a visualização do mapa-múndi do Forebears — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 7. Clique em “De volta Ao Mundo” para limpar as filtragens do mapa-múndi;

8 de 11 Botão para retornar à exibição total do mapa-múndi do Forebears em destaque — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Botão para retornar à exibição total do mapa-múndi do Forebears em destaque — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 8. No terceiro filtro, é possível alterar o ano da consulta. Por fim, a última opção permite que o usuário altere a visualização por incidência, frequência ou classificação;

9 de 11 Filtros fornecidos pelo Forebears ajudam a efetuar uma consulta mais especifica — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Filtros fornecidos pelo Forebears ajudam a efetuar uma consulta mais especifica — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 9. Logo abaixo do mapa, é possível ver um ranking com os países que mais utilizam o sobrenome classificados em ordem crescente. Acima da tabela, também é possível alterar o ano da consulta;

10 de 11 Ranking de incidência do nome fornecido pelo Forebears — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Ranking de incidência do nome fornecido pelo Forebears — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 10. Ao fim da página, é possível encontrar uma tabela com as principais pronúncias do sobrenome escolhido.

11 de 11 Tabela de fonéticas do sobrenome presente no Forebears — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Tabela de fonéticas do sobrenome presente no Forebears — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Pronto! Agora que você já conhece os principais recursos do site Forebears, aproveite as dicas para conferir mais informações sobre seu sobrenome.

Veja também: Três apps gratuitos para descobrir sua paleta de cores