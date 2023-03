Frases de Feliz Dia do Consumidor 2023: como fazer cartão com mensagem

É possível fazer um cartão com frase de Dia do Consumidor 2023, celebrado nesta quarta-feira (15), pelo Canva. A data, tradicionalmente usada como mote para oferecer descontos e promoções, também é aproveitada por lojistas para homenagear os clientes com mensagens especiais. No Canva, é possível encontrar modelos prontos para personalizar como quiser. Após escolher um template, o comerciante pode escrever textos próprios, adicionar marcas de empresa, mudar as cores e usar figuras. Ao final, é possível baixar o arquivo para enviar aos clientes ou imprimir para distribuir no estabelecimento. Confira, a seguir, como fazer cartão com frase de Feliz Dia do Consumidor 2023.