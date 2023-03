IEM Rio 2023: veja preços e como comprar ingressos

O IEM (Intel Extreme Masters) Rio 2023, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), acontecerá entre os dias 17 e 23 de abril. Ao todo, 16 equipes batalharão pela maior fatia do prêmio de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,25 milhão) e uma vaga na IEM Cologne 2023. Entre as competidoras, FURIA e MIBR representam o Brasil. Interessados em acompanhar a disputa de perto poderão estar na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, durante a fase playoffs, que ocorre do dia 21 ao 23 de abril. A venda de ingressos começou nesta segunda-feira (6) a partir das 12h, no horário oficial de Brasília.