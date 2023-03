Instagram: como salvar post conjunto e criar uma coleção colaborativa

O Instagram permite criar coleções colaborativas e salvar posts em conjunto com amigos da rede social. O recurso é uma evolução da função que armazena posts “para ver depois”, lançada em 2017, e possibilita criar uma pasta única com publicações que podem ser interessantes para todas as pessoas agrupadas. A funcionalidade pode ser útil para organizar viagens, indicar lugares interessantes ou apenas guardar memes, por exemplo, e todos os membros podem adicionar ou remover fotos e vídeos salvos. Confira, a seguir, como salvar post conjunto e criar coleção colaborativa com amigos no Instagram.