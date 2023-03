IRPF 2023: como baixar e usar declaração pré-preenchida no computador

No tutorial a seguir, veja como usar a declaração pré-preenchida para declarar IRPF 2023. O passo a passo foi reproduzido a partir do portal e-CAC, mas vale reforçar que a opção também está disponível por meio do programa para computadores e do aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS).

Quem deve declarar o Imposto de Renda 2023?

Cidadãos residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2022, ou aproximadamente R$ 2.380 por mês — o valor inclui salários, aposentadorias, pensões e aluguéis;

Aqueles que receberam rendimento isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil durante o ano passado;

Quem obteve, em qualquer mês do ano, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto de Renda;

Pessoas que efetuaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma tenha ultrapassado R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto;

Quem tinha, até 31 de dezembro de 2022, a posse ou propriedade de bens ou direitos em valor total superior a R$ 300 mil, incluindo terra nua;

Quem obteve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividades rurais;

Aqueles que tiveram isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias.

O que é a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2023?

A declaração pré-preenchida é uma solução digital que tem como objetivo trazer mais praticidade para os contribuintes, além de tornar o processo mais transparente, evitando problemas como a sonegação. O documento apresenta, de forma automática, informações relacionadas a rendimentos, deduções, bens e direitos dos cidadãos, além de exibir dívidas e ônus reais. As informações são alimentados diretamente no programa do Imposto de Renda 2023, dispensando a necessidade de digitá-las manualmente.

Quem pode fazer a declaração pré-preenchida?

A declaração pré-preenchida poderá ser feita por todos os contribuintes que tenham contas no nível prata ou ouro na plataforma Gov.br do Governo Federal. Para subir de nível, confira este tutorial do TechTudo.

Como fazer declaração pré-preenchida do Imposto de Renda

Passo 1. Para fazer a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda, acesse o site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/preenchimento/declaracao-pre-preenchida), role a tela e clique na opção “Fazer Online”;

Passo 2. Digite seu CPF no campo indicado e clique em “Continuar”;

Passo 3. Em seguida, insira sua senha cadastrada no login único do Governo Federal e clique em “Entrar”;

Passo 4. Permita o uso de seus dados pessoais selecionando o botão “Autorizar”;

Passo 5. Na caixa de diálogo, selecione o botão “Estou ciente” para continuar usando a plataforma;

Passo 6. Outra caixa de diálogo será exibida, com o objetivo de apresentar o portal MIR. Clique em “Ok” para continuar;

Passo 7. Na lista de declarações, selecione o botão “IRPF 2023”;

Passo 8. Na seção “Serviços disponíveis”, clique na seção “Preencher declaração”;

Passo 9. Em “Declaração Pré-Preenchida”, toque em “Iniciar Pré-preenchida”;

Passo 10. Na página inicial da declaração, a plataforma exibirá diferentes campos e a porcentagem de informações já cadastradas em cada um deles, como “Identificação”, “Rendimentos” e “Pagamentos”. Toque sobre eles para revisar as informações ou para terminar de preencher os dados obrigatórios restantes;

Passo 11. Ao tocar no botão “Identificação”, por exemplo, você verá os dados já cadastrados sobre você e os campos obrigatórios que ainda estão incompletos;

Passo 12. Ao finalizar o preenchimento de todas as seções, toque em Entregar”, na parte esquerda da tela;

Passo 13. Aceite os termos e condições da declaração e, por fim, clique em “Entregar declaração”.

