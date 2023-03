IRPF 2023: como consultar informe de rendimentos 2022 pelo Itaú

O informe de rendimentos do ano-base de 2022 já pode ser acessado e consultado pelo aplicativo do Itaú, disponível para Android e iPhone (iOS). O documento, que informa os valores recebidos no intervalo de um ano, é utilizado para o contribuinte que precisa realizar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Em 2023, a entrega dessa declaração tem início em 15 de março e vai até o dia 31 de maio. A seguir, confira o tutorial de como verificar o seu informe pelo app do Itaú.