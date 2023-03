IRPF 2023: como consultar informe de rendimentos pelo banco Inter

O informe de rendimentos 2022 já está disponível no Banco Inter e pode ser emitido pelo próprio aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O documento traz o detalhamento completo da renda arrecada pelo usuário no ano anterior e é necessário para a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) - que, neste ano, pode ser entregue à Receita Federal entre 15 de março e 31 de maio. O arquivo pode ser enviado por e-mail, compartilhado por aplicativos de mensagens ou ainda baixado em formato PDF. A seguir, confira como consultar e baixar o informe de rendimentos do Inter pelo aplicativo.