IRPF 2023: como declarar pelo celular com o app Meu Imposto de Renda

A declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) teve início no último dia 15 de março, e é possível realizar todo o procedimento pelo celular com o app Meu Imposto de Renda. Disponível para Android e iPhone ( iOS ), a plataforma precisa ser atualizada para a versão de 2023 (veja como aqui) . Neste ano, pelo aplicativo, você pode pedir restituição via Pix e declarar a partir do documento pré-preenchido - que importa dados da declaração do ano anterior, do carnê-leão e das declarações de terceiros (como imobiliárias ou serviços), tornando o processo mais prático. É preciso apenas revisar suas informações e adicionar dados faltantes antes de enviar o documento à Receita Federal .

No tutorial a seguir, realizado em um celular Android, veja como usar o aplicativo Meu Imposto de Renda para fazer a declaração em 2023. Vale dizer que o procedimento é o mesmo em celulares iPhone.

1 de 17 Declaração do Imposto de Renda 2023 pode ser feita pelo app IRPF, disponível gratuitamente na Google Play Store e App Store — Foto: Mariana Tralback/TechTudo Declaração do Imposto de Renda 2023 pode ser feita pelo app IRPF, disponível gratuitamente na Google Play Store e App Store — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

📝 Receita Federal: como saber se minha encomenda vai ser tributada? Descubra no Fórum do TechTudo

Como fazer a declaração do Imposto de Renda 2023 pelo app Meu Imposto de Renda

Passo 1. Acesse o aplicativo “Meu Imposto de Renda” e toque no botão “Entrar com gov.br”. Insira o número do seu CPF para fazer login;

2 de 17 Acesso ao aplicativo é feito com o login gov.br, utilizado em todas as plataformas do Governo Federal — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Acesso ao aplicativo é feito com o login gov.br, utilizado em todas as plataformas do Governo Federal — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Digite sua senha e toque em “Entrar” – vale lembrar que o acesso é o mesmo para todas as plataformas do Governo Federal. Na página seguinte, toque em “Autorizar” para permitir a utilização de suas informações pessoais;

3 de 17 Usuários deverão autorizar o acesso do app às suas informações pessoais — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Usuários deverão autorizar o acesso do app às suas informações pessoais — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. Na lista de Declarações do IRPF, toque em “IRPF 2023”. Em seguida, selecione a opção “Preencher declaração”;

4 de 17 Aplicativo IRPF exibe lista com todas as declarações dos anos anteriores e, também, do ano atual — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Aplicativo IRPF exibe lista com todas as declarações dos anos anteriores e, também, do ano atual — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 4. Toque em “Iniciar Pré-preenchida”. Em seguida, inicie a declaração tocando no campo "Identificação";

5 de 17 Usuário deve acessar seções como “Identificação”, “Rendimentos” e “Pagamentos” para preencher ou revisar suas informações — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Usuário deve acessar seções como “Identificação”, “Rendimentos” e “Pagamentos” para preencher ou revisar suas informações — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 5. Na aba "Identificação", toque nas bolinhas para registrar as respostas "Sim" ou "Não", de acordo com sua situação. Abaixo, na mesma tela, toque na seta para adicionar uma resposta aplicável à natureza de sua ocupação - a plataforma exibirá diferentes opções, mas você também poderá tocar no ícone de lupa para fazer uma pesquisa;

6 de 17 Preenchendo informações de identificação na declaração de Imposto de Renda — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Preenchendo informações de identificação na declaração de Imposto de Renda — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 6. Em "Ocupação principal", repita o processo de tocar na seta e escolher uma opção da lista apresentada pela plataforma. Em seguida, preencha os dados de seu título eleitoral e do NIT/PIS/PASEP. Na página seguinte, toque na segunda bolinha, localizada na parte superior da tela, para fornecer outras informações de contato referentes ao seu endereço;

7 de 17 Além de informações como "Ocupação principal", contribuinte deverá preencher dados referentes ao seu endereço completo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Além de informações como "Ocupação principal", contribuinte deverá preencher dados referentes ao seu endereço completo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 7. De volta à página inicial, toque sobre a seção "Familiares". Caso tenha algum dependente, selecione um tipo de familiar para adicionar, como filhos até 21 anos, cônjuge ou pais e avós;

8 de 17 Declaração de Imposto de Renda também exige informações sobre familiares — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Declaração de Imposto de Renda também exige informações sobre familiares — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 8. Adicione dados sobre o membro da família, como CPF e data de nascimento. Toque em "Salvar", na parte inferior da tela, e volte para a página inicial da plataforma ao finalizar os registros. Selecione a opção "Rendimentos";

9 de 17 Preenchendo informações sobre membros da família na declaração de Imposto de Renda — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Preenchendo informações sobre membros da família na declaração de Imposto de Renda — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 9. Em "Rendimentos", toque no ícone de "+" para fazer um novo registro - caso a declaração pré-preenchida esteja mostrando um rendimento que não condiz com a sua realidade, você também pode tocar no ícone de lixeira para apagá-lo. Na próxima tela, defina qual tipo de rendimento deseja adicionar, como "Salário" ou "Poupança";

10 de 17 Contribuinte deverá fazer o registro de todos os seus rendimentos, como salário, poupança e participação de lucros — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Contribuinte deverá fazer o registro de todos os seus rendimentos, como salário, poupança e participação de lucros — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 10. Ao selecionar o rendimento "Salário", por exemplo, será necessário preencher todos os detalhes, como "CPF/CNPJ da fonte pagadora", "13º salário" e outros dados. Ao finalizar, toque em "Salvar" e volte para a página inicial. Selecione a opção "Pagamentos";

11 de 17 Detalhes sobre rendimentos são importantes para a declaração do IRPF — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Detalhes sobre rendimentos são importantes para a declaração do IRPF — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 11. Toque no ícone de "+" para adicionar um novo pagamento - assim como no tópico anterior, você também pode selecionar o ícone de lixeira para excluir um pagamento entre as opções apresentadas pela declaração pré-preenchida. Em seguida, selecione o tipo de pagamento que deseja adicionar, como "Hospitais e Clínicas" e "Dentista";

12 de 17 Em "Pagamentos", contribuinte deverá declarar todos os seus gastos durante o ano de 2022 — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Em "Pagamentos", contribuinte deverá declarar todos os seus gastos durante o ano de 2022 — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 12. Faça o preenchimento de dados do pagamento, adicionando o nome da instituição, CNPJ, valor pago, entre outras informações. Ao finalizar, toque em "Salvar" e vá para a página inicial para selecionar a opção "Bens e dívidas";

13 de 17 Nas informações de pagamento, é necessário ter em mãos dados como CNPJ da instituição e o valor exato pago — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Nas informações de pagamento, é necessário ter em mãos dados como CNPJ da instituição e o valor exato pago — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 13. Na seção "Bens e Dívidas", escolhe o tipo de bem ou dívida que deseja declarar - no caso de apartamentos, por exemplo, será necessário informar detalhes como área total, data de aquisição, valor, entre outras informações. Na parte inferior da tela, toque em "Salvar" ao finalizar o registro;

14 de 17 Adicionando informações sobre bens e dívidas à declaração — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Adicionando informações sobre bens e dívidas à declaração — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 14. Após o preenchimento de todas as seções, toque na seção "Resumo", na página inicial, para visualizar um gráfico com as informações resumidas de seus rendimentos e impostos. Para visualizar mais informações, toque nas bolinhas indicadas, localizadas na parte inferior da tela;

15 de 17 Plataforma apresenta gráfico com resumo de rendimentos e impostos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Plataforma apresenta gráfico com resumo de rendimentos e impostos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 15. De volta à página inicial, selecione o menu sanduíche e toque na opção "Entregar". Caso tenha alguma restituição a receber, escolha entre conta bancária ou Pix. Vale lembrar que, caso você selecione Pix, a chave utilizada será o seu CPF;

16 de 17 Declaração de Imposto de Renda 2023 poderá ser entregue pelo próprio aplicativo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Declaração de Imposto de Renda 2023 poderá ser entregue pelo próprio aplicativo — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 16. Aceite os termos e condições e, por fim, toque em "Entregar declaração". Caso haja algum documento faltando, o botão não será disponibilizado, e você deve tocar no ícone de aviso, no topo direito da tela, para corrigir.