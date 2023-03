Jovem Aprendiz Correios 2023: veja como fazer inscrição no programa

As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2023 dos Correios já estão abertas e vão até o dia 21 de abril de 2023. Serão mais de 4,3 mil vagas distribuídas por todo o Brasil, com carga horária de 20 horas semanais para a realização de atividades teóricas e práticas. O processo seletivo é gratuito e feito por meio do site oficial dos Correios. Jovens com idade entre 14 e 24 anos podem participar, desde que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental. O resultado da seleção será divulgado em até 75 dias corridos após o término das inscrições. Confira, a seguir, como fazer a sua inscrição para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios 2023.