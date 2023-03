O que é CPU, para que serve e qual a importância no seu PC ou notebook

A sigla CPU significa “Central Processing Unit”, em inglês, ou UCP “Unidade Central de Processamento”, em português. Conectado à placa-mãe, esse componente é considerado um dos hardwares mais importantes do sistema e recebe este nome porque, de fato, é onde todas as operações do seu PC ou notebook são processadas. Por causa disso, o chipset onde ficam localizados os elementos da CPU é chamado de processador ou microprocessador, popularmente conhecido como o “cérebro do computador”. Entre as fabricantes mais famosas do ramo estão a Intel, AMD e NXP.