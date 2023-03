O que é PayPal e como funciona o serviço

O PayPal promete um jeito prático e seguro para que pessoas e empresas possam movimentar dinheiro em suas compras e vendas. O site, que funciona como uma carteira digital, teve seu sistema criado nos Estados Unidos e é pioneiro no serviço de pagamentos online. O PayPal armazena os dados pessoais e bancários dos usuários, que podem fazer pagamentos em crédito, utilizando, além dos computadores, aplicativos em celulares Android e iOS ( iPhone ). Para quem decide pagar com débito direto da conta bancária, não é necessário utilizar cartões, códigos de token ou digitar senha. Basta informar e-mail e senha e efetuar a compra com poucos cliques e toques.

Uma vantagem ao usar o PayPal é que informações como dados bancários e número do cartão de crédito não são informados aos vendedores no ato da compra. Para utilizar o serviço, basta criar uma conta no site, é possível fazer cadastro para pessoa física que vai usá-lo para comprar e também para as empresas que farão vendas utilizando o mesmo sistema para cobrança dos seus produtos. Confira o que é PayPal e tudo que o guia traz a seguir:

1. PayPal: como funciona

Para usar o PayPal, basta criar uma conta gratuita no sistema. O usuário informará os dados de seu cartão de crédito de bandeiras como Mastercard ou Visa. É possível cadastrar uma conta bancária do HSBC, Itaú, Santander e Citibank para fazer compras exclusivamente em sites brasileiros.



Somente o usuário tem acesso às próprias informações como os números do cartão de crédito e a conta bancária, que não são compartilhadas com nenhum vendedor. Outra garantia prometida ao comprador é que, se ele não receber o produto, ou, se for efetuado algum pagamento indevido, o PayPal devolve o dinheiro. É sempre gratuito o serviço do PayPal nas compras em sites brasileiros. Em sites do exterior, pode haver cobrança de taxas sobre conversão de moeda ou impostos.



Ao consumidor, o PayPal oferece opções de parcelamento de duas até 12 vezes. O percentual de juros para estas compras parceladas varia de 5.5% a 13,5%.



2. Principais funções do PayPal

Entre as principais funções do PayPal estão: comprar usando o cartão de crédito; efetuar pagamentos diretamente da conta bancária; pagamentos em lojas físicas através do aplicativo PayPal, com possibilidades de bons descontos em lojas parceiras.



3. Quais lojas usam PayPal?



No Brasil, há milhares de lojas que trabalham com o sistema de vendas do PayPal. Os produtos e serviços oferecidos pelas lojas estão divididos entre as seções de artigos esportivos, beleza e saúde, casa e decoração, compras coletivas, conteúdo digital, educação, moda, turismo e entretenimento, entre outras.



Segundo o PayPal, o dinheiro é devolvido em casos de compras não autorizadas ou se o produto não chegar na sua casa. Estas são as garantias do "Programa de Proteção ao Comprador". A administração do PayPal promete esta solução para quem acessar o programa em até 45 dias após a transação.



Para evitar compras não autorizadas, o PayPal monitora todos os pedidos de compras e a resposta costuma ser rápida, em até três segundos. Esse serviço que avalia as possibilidades de risco é gratuito para o comprador online.



4. Transação com cartão de débito

O usuário do PayPal tem a opção de pagar com o cartão de débito. Para isso, não há cobrança de nenhuma taxa. Para transações no exterior, porém, podem ser cobradas tarifas e impostos.



Para pagamentos em débito, a primeira opção será sempre usar o dinheiro do saldo da conta PayPal. Depois, é possível cobrir o restante dos pagamentos selecionando uma outra forma de débito.



5. Transação com cartão de crédito

O comprador pode utilizar os cartões de crédito MasterCard e Visa, nacional e internacional. Quando o usuário cadastra seu cartão de crédito na conta do PayPal, as informações ficam guardadas em segurança. Os números do cartão de crédito nunca serão mostrados para os sites, vendedores e lojas.



6. Aplicativo PayPal

É possível acessar o serviço pelo PayPal Mobile. Com ele o usuário da conta pode enviar e receber pagamentos utilizando o celular ou tablet. O serviço já está disponível em mais de mil restaurantes e outros estabelecimentos comerciais.

O PayPal também disponibiliza aplicativo para Android e iOS (iPhone). Assim, o usuário pode se conectar a lojas e restaurantes que aceitam pagamentos realizados através do serviço. Com esse aplicativo, é possível cadastrar dados de vários cartões de crédito e contas bancárias para fazer as transferências.

A seção “Shop” do site permite ao comprador o acesso à lista de lojas que estão mais próximas. O aplicativo ainda informa a distância entre o consumidor e a loja, além do endereço completo. Com esse serviço, o comprador consegue fugir de filas em restaurantes, por exemplo, ao fazer check-in, escolher o pedido e pagar simultaneamente.



Um mimo oferecido aos usuários é a oferta de cupons e promoções disponíveis no aplicativo. Esses cupons aparecem na conta do usuário e rendem economias nas compras realizadas em lojas físicas.



7. Benefícios para o consumidor

Entre os benefícios oferecidos para quem usa o PayPal estão a segurança nas compras online – já que não é necessário informar o número do cartão de crédito aos vendedores –; a possibilidade de fazer pagamentos diretamente da conta bancária, sem a necessidade de informar os dados bancários (serviço disponível para correntistas dos bancos HSBC, Itaú, Santander Citibank); a oferta de um serviço de proteção antifraude gratuito; os descontos e promoções para quem usa o aplicativo PayPal Mobile no celular e tablet; e a possibilidade, é claro, de adquirir um produto sem sair de casa.

