O Google TV é uma plataforma de integração de mídias, como serviços de streamings, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). O aplicativo costuma vir adicionado automaticamente em algumas Smart TVs, e também é pré-instalado no Chromecast , aparelho que transforma televisores comuns em Smart TV. Se de repente o Google TV apareceu no seu Android , não estranhe: ele é o antigo Play Filmes. Com o app Google TV, é possível visualizar, acessar e comprar filmes e séries, além de receber recomendações baseadas em seu perfil.

A plataforma integra streamings como Disney + e Amazon Prime Vídeo, e permite, em uma única interface, buscar um filme ou série, sem ser necessário abrir vários apps para encontrar algo para assistir. Desse modo, ele é útil para economizar memória do celular. Confira, nas próximas linhas, como configurar e usar o Google TV.

1 de 4 O que é Google TV? Saiba para que serve e como usar o antigo Play Filmes — Foto: Unsplash/Daniel Romero O que é Google TV? Saiba para que serve e como usar o antigo Play Filmes — Foto: Unsplash/Daniel Romero

Para que serve o Google TV?

O Google TV é um app que integra vários outros apps em uma mesma tela. O Google TV na SmartTV ou no Chromecast permite que o usuário possa acessar o YouTube, Netflix, Disney +, Apple TV, HBO e muito mais na tela inicial do aparelho. Ele também apresenta sugestões de filmes e séries baseadas em seu perfil pessoal. Uma das funcionalidades do Google TV é a integração com a Google Assistente, que possibilita enviar comandos de voz pelo controle remoto ou alto-falante.

No smartphone, o Google TV substitui o antigo Play Filmes, e com ele, é possível comprar séries, filmes e também adicionar aplicativos de streaming ao app. Dessa forma, o Google TV apresenta sugestões de filmes e séries baseadas nas suas preferências e aplicativos cadastrados. Com isso, é possível acessar as mídias em apenas um local, sem ser necessário abrir os aplicativos separadamente para encontrar algo para assistir. Com ele, também é possível utilizar o celular como controle remoto da televisão para controlar a SmartTV com Google TV.

Como usar o Google TV no celular?

Passo 1. Abra o Google TV e toque em “Adicionar seus serviços”. Inclua os streamings que você possui conta na lista e pressione em “Concluído”;

2 de 4 Google TV permite integrar serviços de streaming como HBO Max e Globoplay — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Google TV permite integrar serviços de streaming como HBO Max e Globoplay — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 2. Na página inicial, você pode rolar a tela para ver as sugestões do aplicativo. Já na aba “Comprar”, é possível visualizar mídias disponíveis para compra ou aluguel e o respectivo valor;

3 de 4 Encontre filmes e séries de diversos streamings para compra no Google TV — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Encontre filmes e séries de diversos streamings para compra no Google TV — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 3. Já nas abas “Biblioteca” e “Lista de interesse”, você pode incluir filmes e séries favoritos e que pretende assistir um dia.

4 de 4 Adicione itens na biblioteca do Google TV para acessar mais facilmente — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Adicione itens na biblioteca do Google TV para acessar mais facilmente — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

