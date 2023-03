O que é hardware e software? Entenda qual a diferença entre os termos

Muitos usuários fazem um pouco de confusão sobre o que é hardware e software. Isso é bem comum, afinal os nomes são parecidos e estrangeiros. No entanto, cada um tem uma funcionalidade bem diferente – mas um completa o outro, a seu modo. Para entender melhor, descubra neste guia do TechTudo para que servem os hardwares e softwares, suas funções e quais as diferenças entre os dois, além de ver como eles estão presentes no dia a dia das pessoas.

1 de 4 Placa-mãe Intel LGA é exemplo de peça de hardware — Foto: Divulgação/Intel Placa-mãe Intel LGA é exemplo de peça de hardware — Foto: Divulgação/Intel

Quer dicas para montar um PC gamer? Confira no Fórum do TechTudo.

Para que servem o hardware e software

Para começar, quase toda máquina contém um conjunto de hardware e software. O hardware é a parte física integrada por placas de vídeo, memórias, processadores, chips e tudo mais que o usuário pode tocar. Podemos chamar de corpo da máquina, e é aplicada tanto para computadores, notebooks, celulares, câmeras, robôs e mais.

Já o software pode ser entendido como a “mente” que comanda a máquina, composta por elementos que não são palpáveis. Ele é formulado por meio de códigos e combinações para funcionar da maneira ideal. Então, os sistemas operacionais, como Windows, macOS, Android, iOS são softwares, cada um formulado à sua maneira.

2 de 4 O Windows e seus drivers são exemplos de softwares — Foto: Reprodução/Microsoft O Windows e seus drivers são exemplos de softwares — Foto: Reprodução/Microsoft

Afinal, qual é a diferença entre hardware e software?

Para simplificar, vamos usar como exemplo um computador de mesa com sistema da Microsoft. A parte física composta pelo CPU, placa de vídeo, memória RAM, placa-mãe, drive de armazenamento e todos os demais aparatos palpáveis integram o hardware deste PC. O software é ativado no momento em que você liga a máquina, sendo instalado no drive de armazenamento interno. Logo, o software é o Windows, composto por códigos.

Os sistemas operacionais são softwares de base que funcionam em conjunto com outros softwares chamados de drivers, que são responsáveis pelo funcionamento de cada parte do computador. Logo, existe um software específico para enviar comandos capazes de fazer com que a placa de vídeo funcione de forma correta, por exemplo.

Assim, o software é a “mente” que dá o comando para a máquina funcionar, por isso, um precisa do outro para oferecer um serviço completo para o usuário. Se trata, por fim, de um conjunto de instruções, códigos e dados que são processado pelos circuitos eletrônicos do hardware.

3 de 4 Hardware: placa de vídeo Geforce — Foto: Divulgação/Asus Hardware: placa de vídeo Geforce — Foto: Divulgação/Asus

Exemplos de hardware e software

Dentro dos hardwares existem equipamentos com diferentes tipos de uso. Há quem prefira uma placa-mãe com melhor desempenho, memórias maiores, placa de vídeo mais potentes para quem gosta de videogames e mais. O mesmo ocorre com os softwares, com as mais diferentes configurações para os gostos dos usuários. Os teclados e mouses também são considerados hardwares e equipamentos periféricos de entrada.

Hardware e software coexistem

A maior parte dos equipamentos eletrônicos digitais precisa de hardwares e softwares básicos para funcionar, e eles normalmente já vêm de fábrica. Então, eles estão presentes em diferentes dispositivos do dia a dia, como celulares, computadores, relógios inteligentes, câmeras digitais, e até Smart TVs.

Depois, os usuários podem incrementar e alterar os softwares, dependendo do dispositivo, baixando novos programas pelo computador e mais. O mesmo pode ser feito com o hardware, caso tenha o conhecimento mais específico, para aumentar a capacidade da memória RAM, armazenamento interno, dentre outras funções. O conjunto de hardware e software geram diferentes produtos, cada um com funcionamento particular, como Mac's, PCs, Workstations e mais.

4 de 4 Mac, PC, Workstation e mais usam em conjunto hardwares e softwares — Foto: Reprodução/TechTudo Mac, PC, Workstation e mais usam em conjunto hardwares e softwares — Foto: Reprodução/TechTudo

Muitos dos problemas em computadores podem ser indicados pelo mal funcionamento de um software, em caso de travamentos por exemplo, ou de uma das peças do hardware. É possível retirar um software de funcionamento por meio da desinstalação, na qual os dados dele são apagados.

No caso do sistema operacional, é possível também fazer uma recuperação de dados. Para isso, precisa apenas de alguns comandos, cliques e ponto. Tudo está feito. Já para trocar ou retirar um hardware do computador, por exemplo, o usuário precisa colocar a mão na massa, desplugar os cabos, retirar a peça física e fazer a substituição.

Pronto. Agora que você já tem uma ideia das funções de hardware e software que tal incrementar o computador com produtos novos? Vale lembrar que um antivírus é sempre fundamental para manter o software do seu computador protegido de vírus e malwares.

Veja também: assista ao vídeo abaixo com dicas para evitar problemas ao vender notebook usado