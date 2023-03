O que é soundbar? Entenda como funciona, onde usar e quando instalar

1 de 4 Samsung HW-Q600B é uma soundbar que traz tecnologia Dolby Atmos — Foto: Divulgação/Samsung Samsung HW-Q600B é uma soundbar que traz tecnologia Dolby Atmos — Foto: Divulgação/Samsung

O que é soundbar?

Embora não substitua um home theater, a soundbar acaba sendo uma alternativa muitas vezes mais barata e de qualidade. A seguir, confira em detalhes alguns dos pontos centrais desse tipo de equipamento de som e veja como funciona, onde usar e se vale a pena investir.



Virtual Surround



As melhores soundbars disponíveis contam com múltiplos alto-falantes para apresentar um tipo de som mais envolvente, chamado de “virtual surround”. O termo “virtual” é importante porque denuncia o fato de que, embora o som oferecido seja superior ao que o televisor consegue produzir sozinho, o efeito surround não atinge a mesma qualidade e imersão possíveis com o uso de um sistema real.

Ter essa limitação em mente é importante antes de investir em um aparelho desses, já que a qualidade de som pode decepcionar quem busca o áudio de cinema de um home theater.



Som ativo x passivo

Há dois tipos de soundbar: as chamadas ativas e as passivas. As ativas, que são as mais comuns, são construídas de forma a abrigar todos os componentes, amplificadores e alto-falantes necessários para o seu funcionamento. Dessa forma, a instalação é bem simples e não há necessidade de ter cabos correndo em direção aos outros alto-falantes.

A soundbar passiva não é tão comum e, ao contrário das ativas, contam com alguns elementos externos, que precisam ser ligados via cabo. Isso aumenta a complexidade da instalação, distribui alguma quantidade de fios pela sala e requer mais espaço. A vantagem das passivas é a qualidade de som, normalmente superior às ativas.

Conectividade

Algumas soundbars se destacam pela conectividade. Além de poder instalar o acessório no televisor nas saídas de áudio da TV, algumas oferecem possibilidade de serem acionadas via controle remoto e pareadas via Bluetooth. Esse recurso pode ser interessante para quem quer ligar o celular à soundbar para ouvir música, por exemplo.

Vale sempre ficar de olho nas saídas de som oferecidas pela sua TV e aquelas disponíveis na soundbar que lhe interessa. Via de regra, os modelos mais completos contam com HDMI, entrada de áudio convencional e entrada de sinal óptico. Algumas contam, inclusive, com USB, ideal para ligar um pendrive cheio de músicas, por exemplo.

Subwoofer

Se possível, dê preferência para soundbars que contam com subwoofers embutidos. O uso dos aparelhos extras garante graves muito mais intensos e um som mais vibrante, no geral.

