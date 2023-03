O que fazer se o celular pegar fogo? Veja 6 dicas indispensáveis

As altas temperaturas e o uso constante podem fazer o celular pegar fogo, o que certamente assusta os consumidores. Pouca gente sabe, no entanto, que alguns hábitos são estimuladores do superaquecimento eletrônico e contribuem para esta perigosa situação — como usar aplicativos pesados (jogos, GPS, chamadas de vídeo), deixar o celular no carro em dias quentes ou colocá-lo sob luz solar direta.