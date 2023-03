OnlyFans: como se cadastrar no site pelo celular

Abrir uma conta no OnlyFans é um procedimento que pode ser feito em poucos passos pelo celular Android ou iPhone (iOS). A plataforma é voltada para a venda de conteúdos exclusivos, que somente usuários pagantes conseguem acessar . Os seguidores interessados, também chamados de fãs, podem fazer uma assinatura mensal ou comprar os materiais de maneira avulsa, como fotos, vídeos ou textos específicos. Vale ressaltar que é necessário ter mais de 18 anos para criar uma conta no site, além de cadastrar um cartão de crédito para realizar os pagamentos. No tutorial a seguir, veja como criar uma conta no site OnlyFans.