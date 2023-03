Paredão BBB 23: como votar em Aline Wirley, Bruna Griphao ou Gabriel

Quem está no 11º paredão do BBB 23 é Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana — e a eliminação do participante mais votado acontece no programa ao vivo desta terça-feira (28), que começa às 22h30. O telespectador já pode participar da votação que está aberta na página do reality no Gshow, bastando fazer login com os dados de uma Conta Globo. Quem não tiver cadastro deve se registrar gratuitamente usando um endereço de e-mail ou vinculando as informações de contas do Facebook, do Google ou da Apple. A inscrição é necessária apenas uma vez e continua válida para as futuras votações do Big Brother Brasil. Aprenda, no tutorial a seguir, como votar no paredão do BBB 23 para eliminar Aline Wirley, Bruna Griphao ou Gabriel Santana do jogo.