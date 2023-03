Paredão BBB 23: como votar em Domitila, Key Alves ou Sarah Aline

O oitavo paredão do BBB 23 é composto por Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline — e a emparedada mais votada pelo público deixa a temporada no programa ao vivo desta terça-feira (7), a partir das 22h30. A votação está aberta na página do reality show no Gshow e o espectador pode ajudar a definir a eliminada após fazer login com uma Conta Globo. Os novos usuários devem se inscrever gratuitamente informando um endereço de e-mail ou aproveitando as informações de contas Facebook, Google ou Apple. O registro é requerido uma única vez e continua válido para as futuras votações do Big Brother Brasil. Confira, abaixo, como votar no paredão do BBB 23 para eliminar Domitila Barros, Key Alves ou Sarah Aline do jogo.