Pen drive protegido contra gravação? Veja como resolver o problema

Antes de seguir com essa medida de emergência e perder todos os dados, saiba que talvez o dispositivo esteja apenas bloqueado e protegido contra gravação. Para desbloquear um pen drive no Windows, siga o passo a passo deste tutorial do TechTudo e, no final, seu dispositivo estará pronto para ser usado novamente. Confira como resolver "pen drive protegido contra gravação" pelo cmd no PC ou notebook.