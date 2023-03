Picture Bird identifica aves por fotos ou sons; saiba usar

O Picture Bird é um aplicativo para Android e iOS que permite identificar aves por imagem ou por canto. Disponível na Google Play Store e App Store , o aplicativo é gratuito, mas conta com uma versão paga. O app apresenta o recurso “Aves Próximas”, que permite que o usuário saiba as espécies que já foram registradas ou que provavelmente habitam a sua região.

Além disso, pode ser ideal ainda para identificar espécies que estão com perigo de extinção e para interagir com a natureza. Veja a seguir como usar o Picture Bird.

Instalação e início do teste grátis

Passo 1. Procure o Picture Bird na Google Play Store (Android) ou App Store (iOS) e instale-o no seu celular. Após a instalação, abra o aplicativo.

Passo 2. Para acessar o Picture Bird, é preciso fazer login com uma conta Google. Assim que é feito o login, aparece a opção de iniciar o teste grátis. É possível pular essa tela ao apertar o “X” no canto superior direito.

Passo 3. Caso prossiga no menu, o aplicativo irá explicar como funciona o teste grátis. Para sair, aperte “X”. Para continuar, clique em “iniciar teste grátis” que está destacado em laranja. Depois, irá aparecer um menu para adicionar a forma de pagamento. Após adicionar o cartão, é só clicar em “assinar”. Como o aplicativo explica, é possível cancelar a assinatura até o 6º dia de forma gratuita.

Identificar o pássaro com a câmera

Passo 1. Após fechar a aba de teste gratuito, o aplicativo irá abrir o seu menu inicial. Para identificar alguma espécie de pássaro com a câmera, selecione a opção “Identificar”. Neste menu, o pássaro selecionado é o tesourinha-do-campo.

Passo 2. Ao abrir a câmera, o aplicativo exibe dicas para fotografar de maneira correta. Aperte em “Ok” para utilizar a câmera. Para fotografar o pássaro, é preciso enquadrá-lo dentro do quadrado que aparecerá na tela do celular. Após o enquadramento, aperte o botão de captura. Também é possível carregar fotos da galeria ou utilizar amostra de imagens do próprio aplicativo.

Passo 3. Após a captura da foto, o aplicativo irá analisar a imagem para responder sobre qual a espécie do pássaro fotografado.

Passo 4. Assim que o pássaro é identificado, o aplicativo exibe mais imagens e informações sobre ele abaixo, como tamanho, nome científico, cores e se corre ameaça de extinção. Ao lado há outras opções de espécies que o pássaro possa pertencer.

Passo 5. Após selecionar a espécie correta, aperte “Salvar” para adicionar o pássaro à coleção, “Nova” para tirar outra foto, ou “Compartilhar” para mostrar a descoberta para os amigos.

Identificar pássaro pelo som

Passo 1. Além das duas opções de fotografia, o aplicativo permite identificar pássaros pelo som. Para isso, basta selecionar a opção “Canto” no menu de identificação. O canto utilizado neste exemplo será o do anu-preto.

Passo 2. Após selecionar a opção “Canto”, aperte em gravar. É preciso gravar pelo menos cinco segundos de áudio para a identificação do canto.

Passo 3. É preciso gravar pelo menos cinco segundos de áudio para a identificação do canto. Após ultrapassar esse tempo, aperte na opção “Pausar Gravação”. Assim que a gravação for pausada, o aplicativo começa a identificação do pássaro.

Passo 4. Após o fim do carregamento, o aplicativo mostra a qual pássaro o canto gravado pertence.

Corrigindo os resultados do aplicativo

Passo 1. Caso tenha dúvidas sobre se o aplicativo mostrou o pássaro correto, ou tenha certeza de que a espécie identificada está errada, é possível corrigir o resultado. Para ilustrar essa funçã,o vamos utilizar o pássaro joão-de-barro.

Passo 2. Nenhuma das três opções disponíveis corresponde ao joão-de-barro.

Passo 3. Ao lado da terceira opção, há um ponto de interrogação. Nesta aba, é possível selecionar qual é a espécie correta do pássaro capturado. Para isso, aperte em “Corrigir o Resultado”.

Passo 4. Digite o nome correto do pássaro na caixa de pesquisa ao topo e o selecione assim que ele aparecer entre as opções. Assim que o pássaro for selecionado, irá aparecer uma aba para confirmar a identificação. Se estiver correto, aperte “Confirme”.

Passo 5. Por último, espere fechar a aba de confirmação.

Visualizar a "Minha Coleção"

Passo 1. Para ver todos os pássaros registrados, vá no meu “Eu”, localizado no canto inferior direito da tela inicial. Assim que abrir, selecione uma espécie para mais informações. O exemplo utilizado será o quero-quero.

Passo 2. É possível compartilhar o pássaro selecionado com os amigos. Basta clicar em "Compartilhar" e depois selecionar o destinatário. Após selecionar, é só confirmar o envio.

Aves próximas

Passo 1. Quem deseja ver as aves que já foram detectadas próximas à localização, pode acessar o menu “Aves Próximas” na tela inicial. Quando aberto, ele mostrará as localizações de determinadas espécies ou locais onde provavelmente elas estão.

Passo 2. Após selecionar a localização, é possível ver tanto as espécies confirmadas que habitam a região, quanto as que são muito prováveis de serem encontradas no mesmo local.

Barra de Pesquisa e Extras

Passo 1. Acima das quatro opções do menu, o aplicativo possui uma barra de pesquisa. Além de digitar, é possível obter informações sobre pássaros comuns que pertencem a diferentes grupos como pássaros terrestres, limícolas, nadadores, canoros, rapinas e pássaros coloridos.

Passo 2. Abaixo das quatro opções, o aplicativo contém informações extras sobre como identificar uma ave, suas nomenclaturas científicas e instruções para utilizar o aplicativo na identificação.

Passo 3. Ao selecionar “Como identificar uma ave? O aplicativo traz um texto informativo com os principais passos utilizados por observadores de pássaros.

Passo 4. Ao selecionar “A Nomenclatura Científica das Aves”, outro texto informativo explica como os cientistas escolhem os nomes de cada pássaro.

Passo 5. Ao selecionar “Instruções”, o texto informativo traz dicas de como captar de forma correta a imagens dos pássaros.

