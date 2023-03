O PìcWish é um site que utiliza inteligência artificial (IA) para editar imagens. A plataforma permite remover fundos de fotos, desfocar rostos de pessoas e até ajustar cores de fotografias antigas com apenas alguns cliques. O editor é gratuito, podendo ser acessado pelo navegador ou por apps para Windows , Mac , Android e iPhone ( iOS ). Além dos recursos com inteligência artificial, o programa também oferece algumas opções básicas de edição de imagem para que os internautas façam as modificações que desejarem em suas fotos. A seguir, confira as principais funções do PicWish e como usá-lo.

1 de 29 PicWish: como usar o site de inteligência artificial para editar fotos — Foto: Mario Gutiérrez/Getty Images PicWish: como usar o site de inteligência artificial para editar fotos — Foto: Mario Gutiérrez/Getty Images

📝 Qual editor de imagem você costuma usar? Opine no Fórum do TechTudo

Como se cadastrar e fazer login no PicWish

Passo 1. Primeiramente, é necessário criar um cadastro no PicWish para poder baixar as imagens editadas. Na página inicial do site, toque na opção “Sign Up”, presente na parte superior direita da tela, para criar uma conta na plataforma;

2 de 29 Clique no botão "Sign Up"na página inicial do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Clique no botão "Sign Up"na página inicial do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Faça uma conta na plataforma com os dados de uma das suas redes sociais ou, se preferir, adicione seu email e crie uma senha diretamente no site.

3 de 29 Fórmulario de cadastro do PicWish permite criar login com dados de redes sociais — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Fórmulario de cadastro do PicWish permite criar login com dados de redes sociais — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Como remover fundo de imagens no PicWish

Passo 1. De volta à página inicial, na opção “Features”, é possível visualizar os principais recursos do site separados em duas colunas: "AI-Powered" e "Photo Editing". A primeira lista apresenta procedimentos com inteligência artificial e a segunda conta com opções básicas de edição de imagem. O tutorial iniciará ensinando como utilizar a ferramenta "Background remove” para retirar o fundo de determinada foto;

4 de 29 A opção 'background remove', do PicWish, utiliza inteligência artificial para remover o fundo das imagens — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira A opção 'background remove', do PicWish, utiliza inteligência artificial para remover o fundo das imagens — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Toque em “Upload image” e escolha a imagem cujo fundo você deseja remover;

5 de 29 Adicione a imagem ao PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Adicione a imagem ao PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Ao finalizar a edição, toque em “Download Image” para salvar a imagem editada.

6 de 29 O PicWish remove o fundo das imagens gratuitamente — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O PicWish remove o fundo das imagens gratuitamente — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Como remover objetos de fotos com o PicWish

Passo 1. De volta ao menu “Features”, é possível remover objetos indesejados de imagens pela opção “Photo retouch”. Para isso, toque sobre o botão indicado;

7 de 29 O recurso Photo Retouch, oferecido pelo PicWish, pode ser encontrado abaixo da opção Background remove — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O recurso Photo Retouch, oferecido pelo PicWish, pode ser encontrado abaixo da opção Background remove — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Selecione “Upload image” para buscar a foto desejada no computador;

8 de 29 Página do recurso Photo retouch, oferecido pelo PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Página do recurso Photo retouch, oferecido pelo PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Na tela seguinte, o site fornece diferentes tipos de seleção. Escolha um desses métodos e determine as figuras que serão removidas. Após isso, toque em “Erase”;

9 de 29 Utilize os métodos de seleção do Photo retouch para determinar objetos indesejados na imagem — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Utilize os métodos de seleção do Photo retouch para determinar objetos indesejados na imagem — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. Caso a remoção não tenha saído do jeito que esperava, é possível desfazer o processo com o botão “Undo”. Se estiver tudo certo, selecione “Download” para salvar a imagem editada e toque em “Home” para voltar para a página inicial.

10 de 29 Baixe a imagem e retorne a página inicial do PichWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Baixe a imagem e retorne a página inicial do PichWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Como corrigir rostos desfocados com o PicWish

Passo 1. Também é possível corrigir rostos desfocados por meio da opção “Portait Enhance”. Toque sobre o recurso;

11 de 29 A função Portait retrait, do PicWish, utiliza IA para corrigir rostos desfocados — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira A função Portait retrait, do PicWish, utiliza IA para corrigir rostos desfocados — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Agora, vá em “Upload image” para escolher a foto que deseja corrigir;

12 de 29 Envie a imagem que deseja corrigir para o PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Envie a imagem que deseja corrigir para o PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Na página seguinte, é possível conferir o resultado da edição. Para ver o antes e o depois, basta arrastar o indicador presente no centro da tela. Caso esteja satisfeito com a alteração, basta tocar em “Download” para baixar a imagem e, após isso, selecione “Back” para voltar à página anterior.

13 de 29 Resultado da correção forecida pelo PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Resultado da correção forecida pelo PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Como corrigir fotos desfocadas com o PicWish

Passo 1. O recurso seguinte, “Photo Enhance", também possui a função de consertar imagens borradas. A ferramenta, contudo, desfoca fotos por inteiro — ou seja, não apenas rostos. Toque sobre a opção para continuar com o procedimento;

14 de 29 O recurso Photo Enhance, presente no menu de features do PicWish, remove o desfoque de imagens inteiras — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O recurso Photo Enhance, presente no menu de features do PicWish, remove o desfoque de imagens inteiras — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Faça upload da imagem com o botão “Upload image”;

15 de 29 Página do recurso Photo Enhancer, do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Página do recurso Photo Enhancer, do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Na página seguinte, é possível ver o resultado da edição. Assim como no recurso anterior, o usuário pode arrastar as setas com o intuito de conferir o antes e depois da imagem. Para baixar a foto, basta tocar em “Download”.

16 de 29 Imagem antes e depois de ser corrigida pelo Photo Enhancer — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Imagem antes e depois de ser corrigida pelo Photo Enhancer — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Como restaurar fotos antigas com o PicWish

Passo 1. A última opção da coluna de recursos que utilizam inteligência artificial é a “Photo Colorize”. A ferramenta fica responsável por adicionar digitalmente cor a fotos em preto e branco. Toque sobre ela para utilizá-la;

17 de 29 O recurso Photo Colorize utiliza IA para adicionar cor à imagens em preto e branco — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O recurso Photo Colorize utiliza IA para adicionar cor à imagens em preto e branco — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Novamente, toque em “Upload image”;

18 de 29 Página do Photo Colorize, do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Página do Photo Colorize, do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Após alguns segundos, o site exibe a imagem colorida e permite que o usuário veja o antes e depois da imagem. Caso esteja satisfeito com o resultado, vá em “Download” para baixar a foto. Após isso, toque em “Back” para voltar à página inicial.

19 de 29 Imagem antes e depois de ser colorida pela ferramenta Photo Colorize, do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Imagem antes e depois de ser colorida pela ferramenta Photo Colorize, do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Como aumentar resolução da imagem com o PicWish

Passo 1. O menu “Features” também possui ferramentas comuns de edição de imagem. A primeira delas, “Enlarge”, pode aumentar o tamanho de imagens sem que elas percam a qualidade. Toque sobre ela para avançar com o procedimento;

20 de 29 O recurso Enlarge pode expandir imagens sem que as mesmas percam a qualidade — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O recurso Enlarge pode expandir imagens sem que as mesmas percam a qualidade — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Escolha a imagem que deseja expandir por meio da opção "Upload image”;

21 de 29 Página do recurso Enlarge do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Página do recurso Enlarge do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. O site aumenta o tamanho da imagem em duas vezes e corrige digitalmente a perda de qualidade causada pelo aumento. Caso queira modificar o tamanho novamente, vá na opção na opção “Upscale Factor”, presente no canto esquerdo da tela, escolha as dimensões desejadas e toque em “Apply”. Ao final, selecione "Download' para baixar a imagem e, logo após, "Back" para voltar à tela anterior.

22 de 29 Diferentes tamanhos fornecidos pelo Enlarge — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Diferentes tamanhos fornecidos pelo Enlarge — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Como comprimir imagens com o PicWish

Passo 1. De volta ao menu principal, é possível diminuir o comprimir imagens com o recurso “Compress”. Toque sobre a opção indicada;

23 de 29 O recurso Compress, fornecido pelo PicWish, diminui o peso das imagens — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O recurso Compress, fornecido pelo PicWish, diminui o peso das imagens — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. É importante ressaltar que o recurso não diminui as dimensões das imagens, mas a comprime para que ocupe menos memória. Vá em “upload” para selecionar a foto que deseja editar;

24 de 29 Página do recurso Compress do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Página do recurso Compress do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Na página seguinte, o site fornece a mesma imagem de forma comprimida. Abaixo da foto, é possível ver o tamanho atual da imagem e o quão comprimida ela foi. Toque em "Download” para baixar a imagem.

25 de 29 O recurso Compress diminui o tamanho do arquivo sem prejudicar a qualidade da foto — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O recurso Compress diminui o tamanho do arquivo sem prejudicar a qualidade da foto — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Como cortar fotos com o PicWish

Passo 1. Por fim, o site ainda traz uma ferramenta de corte de imagens. Para utilizá-la, toque em "Crop";

26 de 29 O recurso Crop pode cortar facilmente fotos — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O recurso Crop pode cortar facilmente fotos — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Selecione “Upload image” novamente para enviar uma imagem;

27 de 29 Página do recurso Crop do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Página do recurso Crop do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. O PicWish fornece diversos tamanhos de cortes diferentes. É possível determinar o corte manualmente com a opção “freeform” ou selecionar um dos formatos fornecidos pelo site;

28 de 29 Diferentes dimensões fornecidas pelo recurso Crop do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Diferentes dimensões fornecidas pelo recurso Crop do PicWish — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. Também é possível optar por dimensionamentos específicos, como um post no Instagram ou uma thumbnail do YouTube. Ao finalizar as alterações, clique em “Download” para baixar a imagem.

29 de 29 O recurso Crop, do PicWish, permite que o usuário selecione tamanhos para aplicações específicas — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira O recurso Crop, do PicWish, permite que o usuário selecione tamanhos para aplicações específicas — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Pronto, agora você pode utilizar o site PicWish para editar fotos diretamente de seu navegador.

Veja também: Canva: saiba tudo sobre o aplicativo de edição