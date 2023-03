PK XD: como resgatar códigos e pegar itens de graça

PK XD, popular game da Afterverse para celulares Android e iPhone (iOS), permite que jogadores resgatem recompensas grátis por meio de códigos bônus de criadores. Anteriormente, esses itens também podiam ser obtidos dentro do próprio título, mas, devido a mudanças internas, agora só é permitido fazer o procedimento através do site oficial. Por isso, confira, a seguir, um passo a passo completo sobre como resgatar códigos no PK XD e obter gemas, itens para personalizar seu avatar e muito mais de graça.