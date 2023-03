Planilha de corrida: como baixar e personalizar modelo no Excel

É possível baixar um modelo de planilha de corrida para Excel no site oficial da Microsoft. Por meio de dados preenchidos manualmente a cada corrida, o usuário consegue saber o próprio rendimento mensal, o acumulado percorrido em cada mês e definir metas. O template ainda disponibiliza gráficos de acompanhamento da evolução da distância percorrida, do ritmo e da quilometragem total. A seguir, veja como baixar e usar uma planilha de corrida para iniciantes ou corredores experientes no Excel e, assim, controlar os seus treinos diários.