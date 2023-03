‘Precisa esfriar’: o que fazer se o iPhone travar na tela de Temperatura

Diversos usuários do celular da Apple já se depararam com o aviso de que “o iPhone precisa esfriar para que você possa usá-lo”. O alerta é um mecanismo de segurança da empresa que limita o funcionamento do smartphone por um período, quando a temperatura está alta demais. A situação pode ficar mais frequente nos dias de verão , em que as temperaturas estão lá em cima. O recado pode ser assustador, mas existem maneiras de fazê-lo voltar ao normal rapidamente.

De acordo com a Apple, o iPhone foi projetado para funcionar entre 0°C e 35°C. Esse limite de temperatura pode ser facilmente superado com uso intenso do aparelho combinado com as condições do ambiente. Com isso, o usuário pode perceber um comportamento anormal do dispositivo –que pode incluir lentidão no uso de aplicativos e até aumento no tempo de carregamento. Nas linhas a seguir, confira o que fazer nessas situações.

2 de 4 iPhone 14 em mãos no dia do lançamento — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 em mãos no dia do lançamento — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O que leva o iPhone ao superaquecimento?

Várias condições podem elevar a temperatura do dispositivo. A Apple recomenda que o iPhone fique em ambientes cuja temperatura esteja entre -20 °C e 45 °C. Isso significa que deixar o celular no carro em dias quentes pode provocar superaquecimento. O painel de um veículo estacionado ao sol num dia de verão pode chegar facilmente aos 70 °C em cerca de uma hora – valor bem superior ao recomendado pela fabricante. Também não convém deixar o iPhone por longos períodos sob luz solar direta.

Além disso, fazer uso de jogos muito pesados no iPhone em dias mais quentes também pode aquecê-lo a ponto de que o sistema limite o uso normal. A Apple informa ainda que utilizar recursos em condições de calor por longos períodos, “como navegação ou rastreamento de GPS em um carro ou apps de realidade aumentada” também podem fazer o dispositivo aquecer demais.

Outras razões que explicam o iPhone quente demais são:

Utilizar a função de carregamento rápido

Fazer a atualização do sistema operacional iOS

Utilizar aplicativos mal otimizados para o iPhone

Ao restaurar ou fazer backup

Chamadas de vídeo em apps como FaceTime, Google Meet e Zoom

Transmitir ou gravar a tela por longo período

Gravar vídeos em 4K

iPhone travando após esquentar dentro da roupa de usuária — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Guardar o iPhone por dentro da roupa em contato direto com a pele também é algo que deixa o dispositivo mais quente. Como consequência, ao usar o aparelho em seguida, o usuário pode se deparar com lentidão e travamento – mesmo que o iPhone seja um modelo mais recente. Nem sempre é possível, mas o ideal é que o celular seja guardado numa bolsa ou pochete.

O que acontece quando o iPhone fica muito quente?

Uma das formas do iPhone tentar controlar a temperatura é reduzindo o desempenho do aparelho e limitando a velocidade dos núcleos de processamento. É por isso que, quanto mais quente o iPhone ficar, mais lento será abrir aplicativos. Mesmo apps mais simples como WhatsApp e Twitter podem travar.

Outro impacto importante é no sinal de rede, que pode ficar mais fraco. Isso ocorre porque os componentes de radiofrequência entram num modo de baixo consumo de energia. Junto a isso, é possível verificar também a redução do brilho da tela (e até mesmo o apagamento total dela), bem como a redução na velocidade de carregamento. Outra ferramenta comprometida é o flash da câmera, que pode ser desativado temporariamente.

Se o superaquecimento for muito elevado, o celular da Apple ficará completamente bloqueado e com o seguinte aviso de tela "Temperatura: o iPhone precisa esfriar para que você possa usá-lo". Neste modo, apenas será possível usar o aparelho para fazer chamadas de emergência.

O que fazer quando o iPhone sempre está quente demais?

É normal que o iPhone fique quente com uso pesado em jogos ou durante a gravação de vídeos por longos períodos. No entanto, se o smartphone costuma esquentar frequentemente (mesmo com uso normal), está na hora de verificar a saúde da bateria do aparelho. Para isso, você deve ir em "Ajustes", rolar a tela para tocar em "Bateria" e, por fim, selecionar a opção "Saúde da Bateria e Carregamento".

3 de 4 Saúde reduzida da bateria pode potencializar superaquecimento do iPhone — Foto: Danilo Paulo/TechTudo Saúde reduzida da bateria pode potencializar superaquecimento do iPhone — Foto: Danilo Paulo/TechTudo

Uma bateria de iPhone saudável deve indicar capacidade máxima acima de 80%. Se o seu dispositivo apresenta valores inferiores, é recomendado realizar a substituição da bateria. O TechTudo preparou um guia que mostra como encontrar endereços e telefones da assistência técnica da Apple mais próxima da sua região.

O preço cobrado pela Apple para a substituição da bateria de um iPhone começa em R$ 544 para iPhones mais antigos e pode chegar a R$ 739 na linha iPhone 14, a mais recente da empresa. A troca do componente por um novo pode fazer ainda com que o celular trave menos, já que a temperatura média do produto deve ser reduzida.

Como destravar o iPhone que está com aviso de temperatura?

Em situações como essa, alguns usuários de iPhones resistentes à água podem cogitar a possibilidade de resfriar o aparelho colocando-o na água gelada ou, até mesmo, dentro da geladeira. No entanto, essa prática é prejudicial ao aparelho. Não se deve forçar o resfriamento do celular dessa forma, pois a queda brusca de temperatura pode fazer com que o ar quente interno seja condensado. Isso pode causar danos permanentes ao telefone.

Para resfriar o iPhone, o usuário deve tirar o aparelho da capinha de proteção e deixá-lo desligado. É importante ainda que o celular seja desconectado da tomada e levado para um ambiente fresco e arejado, longe da luz direta do sol. Dez minutos costumam ser suficientes para que a temperatura seja normalizada e o iPhone seja desbloqueado para uso convencional.

O smartphone da empresa não dispõe de nenhum componente semelhante a um cooler para reduzir a temperatura. Em vez disso, a própria estrutura metálica é responsável por dissipar o calor interno dos componentes principais.

“Carregamento em espera” no iPhone quente: o que fazer?

4 de 4 Aviso de “carregamento em espera” em iPhone quente — Foto: Danilo Paulo/TechTudo Aviso de “carregamento em espera” em iPhone quente — Foto: Danilo Paulo/TechTudo

É possível que a temperatura do iPhone fique elevada durante o processo de carregamento. Com o iOS 16, a recarga é pausada quando o smartphone fica muito quente ou muito frio. Trata-se de um mecanismo de segurança que tem o objetivo de proteger a bateria e evitar danos aos componentes internos. O aviso que aparece em forma de card de notificação na tela é o seguinte: “Carregamento em Espera. O carregamento será retomado quando o iPhone retornar à temperatura normal”.

Caso esteja utilizando o iPhone, é ideal que mantenha o aparelho em repouso com a tela apagada até que o carregamento seja concluído. Agora, se o usuário notar aumento de temperatura combinado com lentidão na interface e travamento em apps, é recomendado que o celular seja removido do cabo e mantido em repouso para esfriar mais rápido. Quando a temperatura for estabilizada, poderá recarregá-lo novamente.

“Restauração em pausa” no iPhone quente: o que fazer?

Engana-se quem acha que o superaquecimento só afeta celulares que já tem certo tempo de uso nas costas. Mesmo o iPhone que acabou de sair da caixa pode apresentar o famoso aviso de temperatura elevada. Isso porque o usuário precisa realizar uma série de configurações quando compra um celular novo da Apple. Um desses procedimentos é a restauração do iCloud. O processo pode demorar horas e demanda bastante desempenho do dispositivo.

Se a temperatura aumentar muito, o dono do iPhone pode se deparar com a seguinte mensagem: "Restauração em Pausa. A restauração do iCloud será retomada quando este dispositivo esfriar”. De acordo com a Apple, essa interrupção ajuda a manter o dispositivo numa “temperatura de operação aceitável”.

🎥 Confira o lançamento do iPhone 14 no vídeo abaixo

Confira o lançamento do iPhone 14