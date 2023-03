Quarto Branco do BBB 23: veja regras e como assistir ao vivo e online

É possível assistir ao Quarto Branco do BBB 23 ao vivo pelo Globoplay . O streaming está transmitindo toda a dinâmica envolvendo Domitila Barros e Fred "Desimpedidos" desde a entrada da dupla na prova surpresa, na manhã desta quarta-feira (8). A transmissão é liberada para assinantes da plataforma, que podem acessar 11 câmeras exclusivas do Big Brother Brasil 2023, incluindo o cômodo extra. Confira, nas linhas a seguir, quais as regras do Quarto Branco do BBB 23 e como assistir à dinâmica ao vivo pelo computador e pelo celular.

Dinâmica do Quarto Branco do BBB 23 mandará um brother direto para o paredão

Quais as regras do Quarto Branco? Como vai funcionar?

Domitila e Fred estão confinados dentro de uma Chevrolet Tracker estacionada no Quarto Branco. Cada um deles segura uma placa com o logo da montadora do lado de fora do veículo. Quem deixar a placa cair primeiro vai direto para o paredão, sem direito a participar da prova bate-volta, e permanece no cômodo até a noite da próxima quinta-feira (9), tempo limite da prova. O vencedor volta para a casa principal imediatamente e ganha imunidade.

No decorrer da prova, telões posicionados no Quarto Branco vão exibir logos da Chevrolet esporadicamente. Os participantes devem contar quantas vezes a marca foi mostrada nos painéis durante toda a duração da dinâmica. Caso Fred e Domitila permaneçam dentro do veículo segurando suas placas até a noite de quinta-feira, essa contagem será usada para definir o vencedor.

Como assistir ao Quarto Branco do BBB 23 ao vivo e online

Passo 1. Acesse o Globoplay (globoplay.globo.com) e clique em “Agora na TV”, no menu superior;

Globoplay transmite BBB 23 ao vivo

Passo 2. A transmissão ao vivo será iniciada imediatamente. Então, clique em “BBB 23”, no menu da lateral esquerda;

Saiba como acessar a transmissão do BBB 23 no Globoplay

Passo 3. Selecione a câmera “Acompanhe a Casa” para assistir ao Quarto Branco ao vivo;

Saiba como assistir ao Quarto Branco do BBB 23 pelo Globoplay

Passo 4. As demais câmeras continuam mostrando o dia a dia dos outros participantes na casa principal do BBB 23.

Assista ao BBB 23 no Globoplay para descobrir quem ganhou a prova do Quarto Branco

Como assistir ao Quarto Branco do BBB 23 ao vivo pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo Globoplay e toque em “Agora”, no menu inferior. Então, toque na aba “BBB 23”;

É possível assistir ao BBB 23 no Globoplay pelo celular

Passo 2. Selecione a câmera “Acompanhe a Casa” para assistir ao Quarto Branco ao vivo. As demais câmeras continuam mostrando o dia a dia dos outros participantes na casa principal do BBB 23.

Veja como assistir ao Quarto Branco do BBB 23 ao vivo pelo celular no Globoplay

Agora que você já sabe como vai funcionar o Quarto Branco do BBB 23, aproveite as dicas do tutorial e acompanhe a dinâmica ao vivo e online.

