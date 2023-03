A votação na "Casa do Reencontro" do BBB 23 já está aberta. No espaço, nove jogadores eliminados da temporada participam de uma repescagem e, com isso, Cristian, Fred Nicácio, Gabriel, Gustavo, Key Alves, Larissa, Marília, Paula e Tina têm a chance de voltar para a casa mais vigiada do Brasil. O público já pode votar na página do reality no Gshow para definir os dois ex-brothers que voltarão ao programa na edição ao vivo desta quinta-feira (23), a partir das 22h25. Vale lembrar que ambos retornam sem imunidade e, nesta semana, não participarão nem da Prova do Líder, nem da Prova do Anjo.

Para dar o voto, é necessário fazer login na plataforma com uma Conta Globo. Quem for novo usuário precisa se cadastrar gratuitamente utilizando um endereço de e-mail ou vinculando as informações de uma conta Facebook, Google ou Apple. O registro é feito uma única vez e segue válido para as futuras votações do Big Brother Brasil. Veja, a seguir, como votar na "Casa do Reecontro" para trazer de volta dois ex-participantes ao BBB 23.

Como é a dinâmica da "Casa do Reencontro" do BBB 23

Na noite desta terça-feira (21), Fred, eliminado no décimo paredão do BBB 23, entrou na "Casa do Reencontro" para uma repescagem junto com outros nove ex-participantes da edição: Cristian, Fred Nicácio, Gabriel, Gustavo, Key Alves, Larissa, Marília, Paula e Tina. Porém, o youtuber decidiu não participar da dinâmica e foi eliminado de vez do reality. Nesta mesma noite, uma nova votação foi aberta para o público escolher quem deve retornar ao jogo para disputar o prêmio milionário.

No programa ao vivo desta quinta-feira (23), os dois ex-brothers que receberem mais votos voltarão para a casa mais vigiada do Brasil. Contudo, ambos voltam sem imunidade e, nesta semana, não poderão participar nem da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo que, inclusive, será autoimune.

Votação reencontro BBB 23: como votar para decidir quem volta ao jogo

Passo 1. Para escolher qual dos moradores da "Casa do Reencontro" do BBB 23 deve voltar ao jogo, entre na página do programa no Gshow (gshow.globo.com/realities/bbb) e clique no banner da enquete;

No Gshow, espectador vota no reencontro do BBB 23 ao clicar no banner da enquete

Passo 2. Agora, role a tela para visualizar os nomes e fotos dos ex-participantes disponíveis e clique em qual você deseja que volte para o BBB 23;

Após visualizar os nomes e fotos dos moradores da "Casa do Reencontro", é preciso selecionar qual deve retornar ao BBB 23

Passo 3. Faça login usando os dados de uma Conta Globo e dê um clique no botão "Entrar". Caso você ainda não tenha um cadastro, vá na opção "Cadastre-se" para se registrar de graça digitando suas informações pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple;

Para ter o voto contabilizado, telespectador deve fazer login com seus dados cadastrados ou se cadastrar gratuitamente aproveitando informações de contas Facebook, Google e Apple

Passo 4. Com login feito, marque a caixa "Sou humano" para confirmar seu voto no reencontro do BBB 23;

Na opção "Sou humano", público confirma humanidade para votar no reencontro do BBB 23

Passo 5. A comprovação do seu voto será exibida na tela. Assim, se desejar votar mais vezes, basta usar o botão “Votar novamente” e recomeçar o procedimento.

Com o fim do procedimento, espectador poder escolher votar mais vezes