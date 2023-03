Restituição do IR 2023: 4 coisas que você deve fazer para receber antes

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2023 começa nesta quarta-feira (15). O documento pode ser enviado para a Receita Federal por meio do portal online e-CAC, do programa para computadores e também do aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ) até dia 31 de maio. Se você quer receber a restituição do Imposto de Renda logo nos primeiros lotes, pode seguir algumas dicas. Optar pela declaração pré-preenchida e pelo Pix como forma de recebimento da restituição são exemplos de ações que garantem prioridade na fila. Além disso, quanto antes você enviar o documento, mais cedo tende a receber a restituição.

O calendário de pagamento da restituição é dividido em cinco lotes. O primeiro, pago em 31 de maio, é destinado aos contribuintes com mais de 80 anos. Depois, o calendário obedece a seguinte ordem: contribuintes acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave; professores; contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição. Nas linhas a seguir, veja como fazer a declaração do Imposto de Renda 2023 e quatro dicas para receber a restituição antes. Ao final da matéria, veja também o cronograma dos lotes de restituição.

1 de 3 Dicas ajudam a receber restituição do Imposto de Renda 2023 mais cedo; veja — Foto: Pond5 Dicas ajudam a receber restituição do Imposto de Renda 2023 mais cedo; veja — Foto: Pond5

Quem deve declarar o Imposto de Renda 2023?

É obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2023:

quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022. O valor é o mesmo da declaração do IR do ano passado;

contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado;

quem obteve, em qualquer mês de 2022, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma foi superior a R$ 40.000,00, ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto;

quem teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias;

quem teve, em 2022, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural;

quem tinha, até 31 de dezembro de 2022, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2022.

Como fazer a declaração do Imposto de Renda 2023? Veja passo a passo

O primeiro passo para declarar o imposto de renda é escolher a plataforma para envio da declaração. Você tem três opções:

Uma vez selecionada a plataforma da sua preferência, é hora de iniciar uma nova declaração. Se você tem uma conta gov.br de nível prata ou ouro, a Receita Federal recomenda a escolha da modalidade pré-preenchida. Nela, campos como informações de fontes pagadoras, médicos, imobiliárias, entre outros, já vêm completos.

Outra opção é iniciar a declaração com base na anterior. Nesse caso, informações como fontes pagadoras, bens e deduções serão importadas, mas precisarão ser atualizadas. Vale esclarecer que essa modalidade está disponível apenas pelo programa para computadores. Por fim, há ainda a opção de iniciar a declaração em branco. Assim, os dados precisarão ser preenchidos do zero.

2 de 3 Programa para download do Imposto de Renda 2023 já está disponível para download — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Programa para download do Imposto de Renda 2023 já está disponível para download — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Após preencher todos os campos necessários, escolha entre desconto legal ou simplificado. O primeiro considera suas despesas para reduzir o valor a pagar de imposto, e o segundo aplica um único desconto padrão de 20% sobre os rendimentos. Depois, indique sua conta bancária ou Pix (CPF) para receber a restituição, caso tenha valores a receber. Se tiver imposto a pagar, emita o DARF para efetuar o pagamento.

Vale esclarecer que, no momento do envio, o sistema pode indicar a existência de pendências. Os erros são sinalizados por um triângulo vermelho com ponto de exclamação e são causados pela falta ou digitação incorreta de informações obrigatórias. Corrija-os para enviar a declaração. Já os avisos (⚠️) significam que informações opcionais foram deixadas em branco. Embora não impeçam o envio da declaração, é interessante completá-las.

Dicas para receber a restituição do Imposto de Renda 2023 antes

O pagamento da restituição do Imposto de Renda é feito conforme lotes, cuja ordem segue as prioridades abaixo:

Contribuintes acima de 80 anos; Contribuintes acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; Contribuintes que fizeram a pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição; Demais contribuintes.

Nas linhas a seguir, veja dicas para receber a restituição do Imposto de Renda mais cedo.

1. Opte pela declaração pré-preenchida

Se você não se encaixa nos três primeiros grupos prioritários, uma forma de acelerar o recebimento da restituição é optando pela declaração pré-preenchida. Para isso, é preciso ter uma conta gov.br de nível de segurança prata ou ouro.

Depois, no programa gerador de declaração, faça login com sua conta gov.br. Feito isso, na seção "Nova", selecione a opção "Iniciar Declaração a partir da Pré-Preenchida". A Receita Federal recomenda conferir todas as informações trazidas automaticamente antes da entrega, para garantir que os dados estão corretos. Após preencher todo o documento, escolha o método de desconto e indique o meio pelo qual quer receber a restituição. Se tiver valores a pagar, emita o DARF.

2. Opte pelo Pix como forma de receber a restituição

Os contribuintes que indicaram o Pix como meio de recebimento da restituição também têm prioridade na fila de pagamento. Vale ressaltar que apenas o CPF pode ser utilizado como chave Pix para receber a restituição. O objetivo da Receita Federal é que, com uma maior adesão ao Pix, os erros de preenchimento de dados como códigos de banco e números de agência e conta – cometidos com frequência pelos cidadãos – diminuam.

3 de 3 Contribuintes que optarem pelo Pix têm prioridade na fila de restituição — Foto: Getty Images/SOPA Images Contribuintes que optarem pelo Pix têm prioridade na fila de restituição — Foto: Getty Images/SOPA Images

3. Entregue a declaração o quanto antes

A restituição do Imposto de Renda também obedece a uma fila de entrega. Em outras palavras, quem entrega antes recebe primeiro. Vale lembrar, porém, que idosos, pessoas com deficiências ou doenças graves e professores têm preferência no pagamento. Esses grupos recebem antes dos demais contribuintes, independente da posição que ocupam na fila. No entanto, se houver empate nos critérios citados, o desempate será feito por ordem de entrega.

4. Revise sua declaração atentamente

Se a Receita Federal encontrar diferenças entre as informações apresentadas por você em relação às informações apresentadas por terceiros, a sua declaração será separada para uma análise mais profunda – a famosa "malha fina". As declarações que caem na malha ficam retidas, e o contribuinte não receberá a restituição enquanto as inconsistências não forem esclarecidas. Para evitar dores de cabeça, revise sua declaração com bastante cuidado. Em caso de dúvidas, o ideal é contratar um profissional de contabilidade.

Para saber se a sua Declaração está em malha, acesse o e-CAC com sua conta gov.br. Em seguida, selecione a opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" e, na aba "Processamento", escolha o item "Pendências de Malha". Lá você pode ver se sua declaração está em malha e também verificar qual é o motivo pelo qual ela foi retida.

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2023

Lotes de restituição do Imposto de Renda 2023 Lote Data de pagamento Quem recebe? 1º 31/05/2023 Contribuintes acima de 80 anos 2º 30/06/2023 Contribuintes acima de 60 anos, com deficiência ou doença grave 3º 31/07/2023 Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério 4º 31/08/2023 Contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição 5º 29/09/2023 Demais contribuintes

Com informações de Receita Federal (1, 2, 3)

