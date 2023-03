Show extra do RBD: como comprar ingressos para Rio e São Paulo

Os valores dos ingressos variam entre R$ 195 e R$ 850, a depender do tipo (inteira ou meia), setor e cidade. O preço, inclusive, é o mesmo divulgado para os primeiros shows da banda. O grupo, formado por Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chavéz e Maite Perroni não vai contar com a presença de Alfonso Herrera, integrante da formação original. Confira, a seguir, como comprar ingressos para os shows.

Grupo pop mexicano RBD faz show em São Paulo e no Rio em 2023; veja como comprar ingressos — Foto: Reprodução/RBD

Shows extras do RBD: valores dos ingressos

Como comprar ingressos para os shows extras do RBD 2023

Passo 1. Digite o endereço do site Eventim ("eventim.com.br", sem aspas) e toque na imagem do RBD, na página inicial;

Selecione o banner do RBD na página inicial do Eventim — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Passo 2. Uma vez feito isso, role a página até o final. Lá, você vai encontrar algumas opções com as datas extras e o local. Selecione o show em que você pretende ir;

Passo 3. Selecione a opção de "Venda geral". Como mencionamos, para os shows extras, não há a opção de pré-venda com o cartão BRB. No momento em que esse tutorial foi feito, as vendas ainda não estavam abertas;