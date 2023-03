Sorteio Libertadores 2023: onde assistir à definição dos grupos online

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2023 acontece às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (27). Com ele, os 32 times classificados serão distribuídos entre os oito grupos da competição sul-americana. O evento será transmitido ao vivo e de graça na página da Conmebol Libertadores no Facebook Watch, podendo ser assistido pelo PC ou pelo aplicativo da rede social disponível para celulares Android ou iPhone ( iOS ). Outra opção é acompanhar a transmissão em uma Smart TV ou pela Apple TV .

Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras são os clubes brasileiros que saberão seus adversários na fase de grupos da Libertadores 2023. Veja, no tutorial abaixo, como vai funcionar o sorteio e como assistir ao vivo e online à definição dos grupos da Copa Libertadores 2023.

1 de 8 Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023 tem transmissão ao vivo e online no Facebook Watch — Foto: Divulgação/Conmebol Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023 tem transmissão ao vivo e online no Facebook Watch — Foto: Divulgação/Conmebol

Como será o sorteio dos grupos da Libertadores 2023?

Os 32 times classificados para a competição já estão separados em quatro potes e serão divididos em oito grupos (A ao H). Os clubes que se garantiram com antecedência para a fase de grupos foram alocados de acordo com suas posições no ranking da Conmebol, ou seja, os oito melhores estão no pote 1, os oito seguintes no pote 2, e assim sucessivamente. No pote 4, junto aos piores do ranking, ficam as quatro equipes vindas da Pré-Libertadores, obrigatoriamente.

O sorteio começa com a definição das equipes cabeças de chave de cada grupo. O Flamengo, atual campeão, já é definido como o cabeça de chave do grupo A. Os outros sete times do pote 1 serão sorteados para que componham o topo dos outros grupos. A seguir, serão sorteadas as equipes do pote 2 e o grupo em que serão alocadas.

Na sequência, haverá o mesmo processo com os times dos potes 3 e 4. Vale ressaltar que times do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos, com uma única exceção: as equipes que vieram da Pré-Libertadores podem cair na mesma chave de um clube compatriota.

Copa Libertadores 2023: como assistir ao sorteio dos grupos pelo PC

Passo 1. Para conhecer os grupos da Libertadores 2023 ao vivo, abra a página do Facebook (facebook.com) na web. Já na tela inicial, vá no campo de busca, localizado no canto superior esquerdo, insira o termo "Conmebol" e pressione a tecla "Enter" no teclado;

2 de 8 Para acompanhar a definição dos grupos da Libertadores 2023, torcedor deve fazer uma busca no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para acompanhar a definição dos grupos da Libertadores 2023, torcedor deve fazer uma busca no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nos resultados encontrados, escolha "CONMEBOL Libertadores" para acessar a página da transmissão do sorteio;

3 de 8 Público tem acesso à transmissão do evento dentro da página da Conmebol Libertadores no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Público tem acesso à transmissão do evento dentro da página da Conmebol Libertadores no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Agora, vá na aba "Mais" para ver novas opções. Feito isso, selecione "Eventos" para entrar na página com as próximas transmissões ao vivo disponíveis;

4 de 8 Dentro da aba "Mais", usuário acessa o menu de eventos ao vivo da página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Dentro da aba "Mais", usuário acessa o menu de eventos ao vivo da página da Conmebol no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Na seção "Próximos eventos", encontre "SORTEIO - FASE DE GRUPOS | CONMEBOL LIBERTADORES 2023". Então, abaixo do nome, toque no botão "Tenho interesse" para que você seja notificado pelo Facebook quando a transmissão ao vivo começar.

5 de 8 Para ser notificado sobre o início do sorteio dos grupos da Libertadores no Facebook Watch, espectador deve marcar botão de interesse no evento — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para ser notificado sobre o início do sorteio dos grupos da Libertadores no Facebook Watch, espectador deve marcar botão de interesse no evento — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Copa Libertadores 2023: como assistir ao sorteio dos grupos pelo celular

Passo 1. Para acompanhar a definição dos primeiros adversários de cada time na Libertadores 2023 ao vivo no celular, inicie o aplicativo do Facebook. Na tela inicial, toque no ícone da lupa, localizado no canto superior direito, para iniciar uma nova pesquisa. Digite "Conmebol" e pressione o botão de pesquisar no teclado virtual do celular;

6 de 8 Após pesquisar por "Conmebol" no app do Facebook, usuário encontra página com a transmissão do sorteio da Libertadores 2023 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após pesquisar por "Conmebol" no app do Facebook, usuário encontra página com a transmissão do sorteio da Libertadores 2023 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Ao surgirem os resultados, na guia "Páginas", selecione "CONMEBOL Libertadores". Na tela seguinte, toque na aba "Eventos" para ter acesso à lista com as próximas transmissões ao vivo;

7 de 8 Na página da Conmebol Libertadores, torcedor deve entrar na área de eventos ao vivo para encontrar a transmissão do sorteio da Copa Libertadores 2023 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Na página da Conmebol Libertadores, torcedor deve entrar na área de eventos ao vivo para encontrar a transmissão do sorteio da Copa Libertadores 2023 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Em "Próximos eventos", ao encontrar "SORTEIO - FASE DE GRUPOS | CONMEBOL LIBERTADORES 2023", pressione o ícone em formato de estrela para ativar um lembrete. Feito isso, você receberá uma notificação no Facebook quando a transmissão ao vivo do sorteio iniciar.

8 de 8 Espectador que marcar botão de interesse será lembrando pelo Facebook Watch sobre o início do sorteio dos grupos da Libertadores 2023 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Espectador que marcar botão de interesse será lembrando pelo Facebook Watch sobre o início do sorteio dos grupos da Libertadores 2023 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como assistir ao sorteio dos grupos da Libertadores 2023 ao vivo e online, aproveite as dicas e acesse o Facebook da Conmebol Libertadores para saber quais times vão se enfrentar nesta fase da competição.

