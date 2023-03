É possível baixar e usar o Telegram web no PC. Semelhante ao WhatsApp Web, a versão de desktop do mensageiro permite que o usuário troque mensagens e mídias com outros usuários, além de criar grupos e canais com seus contatos pelo computador. O download do software é gratuito por meio do site oficial do Telegram e está disponível para Windows , MacOS e Linux , entretanto o passo a passo a seguir foi realizado no sistema operacional da Microsoft . Acompanhe, no tutorial realizado pelo TechTudo , como baixar e usar a versão de PC do Telegram web.

1 de 18 Telegram web: como baixar e usar a versão para PC do mensageiro — Foto: Reprodução/TechTudo Telegram web: como baixar e usar a versão para PC do mensageiro — Foto: Reprodução/TechTudo

Como baixar o Telegram web no PC

Passo 1. Para fazer o download do Telegram web, vá no site oficial do mensageiro (https://desktop.telegram.org) e clique em "Baixe o Telegram para Windows x64", caso o sistema operacional em questão seja o mesmo que o seu. Caso contrário, clique em "Mostrar outras plataformas" e baixe uma versão do programa que seja compatível;

2 de 18 Botões para download do Telegram desktop — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Botões para download do Telegram desktop — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Ao finalizar o download, busque pelo instalador do Telegram no seu computador e clique com o botão direito sobre ele;

3 de 18 Abrindo o instalador do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Abrindo o instalador do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Determine o idioma e clique em "Ok";

4 de 18 Escolha o idioma padrão que será usado pelo Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Escolha o idioma padrão que será usado pelo Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. Escolha o local onde o programa será instalado e clique em "Avançar";

5 de 18 Determine a pasta onde o Telegram será instalado — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Determine a pasta onde o Telegram será instalado — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 5. Caso queira adicionar um atalho do Telegram em alguma pasta do Menu Iniciar, basta clicar em "Procurar" e determinar a pasta. Para pular essa etapa, clique em "Avançar" e continue a instalação normalmente. Também é possível concluir a instalação sem criar uma pasta no Menu iniciar; basta marcar a caixa de texto que diz "Não criar uma pasta no Menu Iniciar";

6 de 18 Determine a pasta no menu iniciar onde o Telegram será instalado — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Determine a pasta no menu iniciar onde o Telegram será instalado — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 6. Siga novamente em "Avançar". Você pode desmarcar a caixa de texto caso não deseje criar um ícone na área de trabalho;

7 de 18 Criar um ícone para o Telegram na área de trabalho é opcional — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Criar um ícone para o Telegram na área de trabalho é opcional — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 7. Por fim, clique em "Instalar" para concluir a instalação.

8 de 18 Finalize a instalação do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Finalize a instalação do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Como fazer login e usar o Telegram web no PC

Passo 1. Após baixar e instalar o Telegram no PC, abra o programa e clique em "Comece a conversar";

9 de 18 Abrindo o Telegram no PC — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Abrindo o Telegram no PC — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Siga as instruções para ler o QR Code fornecido pelo Telegram no aplicativo do mensageiro no celular. Você também pode optar por fazer login pelo seu número de telefone;

10 de 18 Fazer login no Telegram pelo QR Code é a forma mais rápida — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Fazer login no Telegram pelo QR Code é a forma mais rápida — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Uma vez logado, clique sobre as três linhas presentes no canto superior esquerdo da tela para abrir o menu do Telegram web;

11 de 18 Abra o menu principal do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Abra o menu principal do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. No menu lateral é possível ter acesso às principais funções do mensageiro. Clique em "Configurações";

12 de 18 Acesse as configurações do Telegram web por meio do menu lateral — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Acesse as configurações do Telegram web por meio do menu lateral — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 5. No grupo de configurações, você pode fazer edições em seu perfil (como mudar o nome de usuário), configurar as notificações e sons do programa, privacidade e segurança e chats. Além disso, também é possível separar os chats e grupos em pastas, ter acesso a configurações avançadas, de chamadas e de idioma. Você ainda pode alterar a escala da interface do software;

13 de 18 Principais configurações do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Principais configurações do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 6. De volta ao menu lateral, clique em "Contatos" para iniciar uma conversa;

14 de 18 Acesse os contatos no menu lateral do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Acesse os contatos no menu lateral do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 7. Escolha um contato e clique sobre ele. Caso não encontre o usuário que deseja, clique em "Adicionar contato";

15 de 18 Iniciando uma conversa com um contato no Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Iniciando uma conversa com um contato no Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 8. É possível enviar anexos como fotos, vídeos e documentos clicando o clipe presente presente na parte inferior esquerda do chat. Você pode utilizar a caixa de textos para escrever mensagens e enviá-las clicando na seta azul;

16 de 18 Principais recursos do chat do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Principais recursos do chat do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 9. O Telegram também fornece um menu com emojis, stickers e gifs. Você pode escolher entre os recursos oferecidos, utilizar a barra de buscas para pesquisar por um específico ou filtrar por categorias;

17 de 18 Emojis presentes no Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Emojis presentes no Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 10. No menu superior, é possível buscar por mensagens específicas, iniciar chamadas com o contato e ver informações sobre o perfil dele. Você também pode clicar nos três pontos para expandir um menu com mais configurações voltadas para o chat em questão, como silenciar as notificações, limpar o históricos, alterar as cores e apagar o chat.

18 de 18 Configurações de chat do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Configurações de chat do Telegram — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Agora que você já sabe como baixar e instalar o Telegram no PC, aproveite as dicas deste tutorial para usar a versão para computadores do mensageiro.

